FDP-Politiker verlässt Partnerin nach 16 Jahren – neue Beziehung mit Ex-„Big Brother“-Kandidatin

Von: Marcus Giebel

Hagen Reinhold hat es für die FDP aus dem hohen Norden in den Bundestag geschafft. In der Politik hat es bei ihm auch zum zweiten Mal gefunkt. Der dreifache Vater liebt nun eine frühere Partysängerin.

München - Politisch scheint die FDP nach einem Jahr in der Ampel-Regierung gerade in der Findungsphase zu stecken. Einer der 92 Bundestagsabgeordneten der Liberalen ist da privat schon weiter. Wie Abgeordneter Hagen Reinhold der Ostsee-Zeitung bestätigte, ist er nun mit der ehemaligen Darstellerin in Erwachsenenfilmen Annina Ucatis zusammen.

„Wir haben uns über die Partei kennen- und liebengelernt“, verriet der 44-Jährige, der für den „Wahlkreis Rostock - Landkreis Rostock II“ antritt und seit 2017 im Bundestag sitzt. Zuvor war der laut Nordsee-Zeitung sogenannte „schöne Hagen“ mit Karoline Preisler, einer anderen FDP-Politikerin, liiert. Das nun getrennte Paar hat drei gemeinsame Kinder. Die Beziehung soll der Bild zufolge 16 Jahre lang gehalten haben.

Diese Liebe ist erloschen: Annina Ucatis zeigt sich 2013 mit ihrem damaligen Partner Theodor Semmelhaack. © IMAGO / Eventpress

FDP-Politiker liebt ehemalige Miss-Wahl-Siegerin: Sie war schon im Big-Brother-Haus

Während Preisler mit ihrem bei Twitter geführten Corona-Tagebuch über ihre Erkrankung und die Quarantäne in den ersten Pandemie-Tagen bundesweit Bekanntheit erlangte, ist Reinholds neue Liebe bislang eher als Moderatorin, Partysängerin und eben Darstellerin in Erwachsenenfilmen aufgefallen. Die 43-Jährige stammt aus Bremerhaven, gewann laut Nordsee-Zeitung Fotowettbewerbe und Miss-Wahlen.

Im TV trat sie unter anderem in der „Harald-Schmidt-Show“, aber auch in der Sendung „Peep!“ oder im Late-Night-Talk „Veronas Welt“ auf. Außerdem nahm sie an der 9. Staffel von „Big Brother“ teil, in dem TV-Container verliebte sie sich in den Versicherungskaufmann Sascha Schwan, was beiden auf „RTL II“ die Doku-Soap „Annina und Sascha in Love“ bescherte.

FDP-Politiker mit Ex-Partysängerin zusammen: Sie kandidiert in Elmshorn für die FDP

Auch als Partysängerin auf Mallorca verdiente Ucatis ihr Geld. Doch dieses Leben im Rampenlicht tauschte sie 2013 ein, als sie in Las Vegas den Millionär und Immobilienunternehmer Theodor Semmelhaack heiratete. Den hatte die ausgebildete Immobilienkauffrau ebenfalls über das Fernsehen kennengelernt, wie einem damaligen Bild-Bericht zu entnehmen ist.

In Semmelhaacks Firma in Elmshorn nahe Hamburg stieg sie zur Leiterin der Geschäftsführung und Projektsteuerung auf. Womit sich ihr Geschäftsfeld also deutlich verschob. 2021 stellte sie sich dann breiter auf, als Ucatis in die FDP eintrat. Bei der Kommunalwahl 2023 in Elmshorn steht sie als Annina Semmelhaack - so lautet ihr bürgerlicher Name - hinter Spitzenkandidat Pascal Mengels auf einem „aussichtsreichen“ Listenplatz.

Macht seine neue Liebe öffentlich: Hagen Reinhold ist mit Annina Ucatis zusammen. © IMAGO / Future Image

FDP-Bundestagsabgeordneter und Ex-Erotikdarstellerin in Erwachsenenfilmen: „Es ist die große Liebe“

Ein gemeinsames Foto von ihr und Reinhold findet sich auf Ucatis‘ Instagram-Account auch bereits. Dort stehen sie brav nebeneinander vor einer Werbewand des deutschen Baugewerbetags. Das Thema Immobilienbau scheint die Blondine auch in der FDP vorantreiben zu wollen - mit einem Mitglied des Bauausschusses an ihrer Seite.

Privat könnte es ihr wohl nicht besser gehen. „Es ist die große Liebe und wir gehen gemeinsam in eine glückliche Zukunft“, schwärmte Ucatis in der Bild. Reinhold beschreibt sich auf seiner Homepage nach wie vor als „glücklich liiert, 3 Kinder“. Ohnehin will er sich für die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ einsetzen. Dagegen hat sicher auch Ucatis nichts einzuwenden. (mg)