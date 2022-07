Entlastung für Mieter: FDP lehnt „populistische Klassenkampf-Forderungen“ der SPD ab

Von: Anna Lorenz

Die Vorsitzende des Bauausschusses im Bundestag, Sandra Weeser (FDP) reagierte mit deutlichen Worten auf die, am Montag (25. Juli 2022) vorgestellten Pläne der SPD zur Mieterentlastung.

Berlin – Trotz der momentan sommerlichen Temperaturen ist klar: Der Winter kommt. Mit Bangen sieht die Politik der kalten Jahreszeit entgegen – nicht nur der Corona-Pandemie wegen, sondern insbesondere auch aufgrund der drastisch steigenden Energiekosten. Am Montag, 25. Juli, lancierte die SPD ein Papier mit mehreren Maßnahmen, die zur Entlastung hinsichtlich dieser Thematik Mietern zugutekommen sollen. Die Vorsitzende des Bauausschusses im Bundestag, Sandra Weeser (FDP) äußerte im Interview mit dem Business Insider nun harte Kritik an den vorgestellten Plänen.

Entlastung für Mieter: FDP-Politikerin Weeser erteilt „populistischen Klassenkampf-Forderungen“ der SPD deutliche Absage

„Energie ist teuer, weil sie knapp ist“, konzediert Weeser und verweist damit auf die gegenwärtigen Energiepreise. „Daran änder[te]n populistische Klassenkampf-Forderungen [jedoch] nichts“, so die Absage der FDP-Politikerin an die Pläne der SPD. Die Partei hatte vorgeschlagen, Mietern, die mit den Nebenkosten in Verzug sind, die Sorge vor dem Wohnungsverlust zu nehmen, indem man ein entsprechendes Kündigungsverbot erlasse. Die, dann in Kalkulationsnot geratenen Vermieter seien der SPD zufolge finanziell zu unterstützen.

„An der Idee ist schon die Wohnungspolitik in der DDR gescheitert“, kritisiert Weeser die Idee eines Kündigungsverbotes. Ein Beseitigung existierender Knappheit sei auf diese Weise nicht möglich, „[d]ie Vorstellung zu Einzelfallanträgen von Vermietern auf Kredite und Tilgung-Stundung“ sei sowohl „weltfremd[...]“ als auch „bürokratisch nicht umsetzbar“.

FDP-Politikerin Weeser zu Mieter-Entlastung: „Sozialstaat sollte eher der Rentnerin helfen als dem Oberstudienrat“

Während der Mieterbund dem nüchternen Vorschlag, weniger zu heizen, mit klaren Worten entgegengetreten ist, sieht Weeser stattdessen die Lösung der, sich verschärfenden Problematik in einer Umschichtung des Bundeshaushalts. Wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits angeregt hatte, könne eine Wohngeldreform erfolgreich für Entlastung sorgen und sei Weesers Ansicht zufolge auch zeitnah realisierbar. Der nötige Etat für diejenigen, „die wirklich Hilfe bei Wohn- und Nebenkosten brauchen“, sei durch Streichung der Prämien für den Erwerb von E-Autos zu generieren. „Der Sozialstaat sollte eher der Rentnerin helfen, in einer warmen Wohnung zu leben, als dem Oberstudienrat den neuen Tesla mitzufinanzieren“, bezog Weeser deutliche Stellung. Ob dieser Weg gangbar ist, wird sich zeigen – eine Änderung der Subventionen beim Kauf von Plug-in-Hybriden wurde jedenfalls aktuell beschlossen. (askl)