Ging alles mit rechten Dingen zu? FDP wirft Olaf Scholz Trickserei beim Haushalt vor

Pauschale Steuersenkungen sind auch sinnlos, denn davon profitieren immer die am meisten, die auch meisten haben. Das gilt selbst für solche Dinge wie den Grundfreibetrag. Denn jeder Euro, um den der Grundfreibetrag steigt, bedeutet für jemanden mit großem Einkommen, der Spitzensteuersatz zahlt, fast 50 Cent Entlastung, während jemand mit geringem Einkommen dort vielleicht nur auf 20 Cent kommt, selbst der Durchschnittsverdiener wird davon höchstens 30 oder 35 Cent Entlastung haben. Steuersenkungen entlasten also genau in der verkehrten Weise, wenn sie nicht gleichzeitig mit kompensierenden Steuererhöhungen für große Einkommen einhergehen, die die dortige Entlastung begrenzen.

Wer sagt, dass das doch kein Problem sein könne, dem sei die Debatte um die Solidaritätszuschlagsabschaffung empfohlen. Der Plan der Großen Koalition ist nämlich, dass er für kleine und mittlere Einkommen gestrichen wird, rund 90 Prozent damit keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen. Die Leute verstehen das aber gar nicht, weil es begründete Interessen gibt, dass die breite Mehrheit das möglichst so auch nicht versteht, und deshalb ist der Druck auf die Politik riesig, dass der Solidaritätszuschlag komplett gestrichen werden soll, obwohl das nur noch im Interesse derjenigen liegt, die sehr hohe Einkommen beziehen.