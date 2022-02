Fialas Haushaltsentwurf sieht Kürzungen vor

Ministerpräsident Petr Fiala © Petr David Josek / dpa

Die neue liberalkonservative Regierung in Tschechien hat ihren ersten Haushaltsentwurf vorgelegt.

Prag - «Der Staat muss schlank sein - und er wird schlank sein», sagte Ministerpräsident Petr Fiala am Freitag vor dem Parlament in Prag. Im Vergleich zu den Plänen der populistischen Vorgängerregierung sehe das Budget für dieses Jahr Kürzungen in Höhe von umgerechnet mehr als drei Milliarden Euro vor. Davon betroffen sind unter anderem Subventionen für erneuerbare Energiequellen, Sonderzahlungen an die Krankenkassen und die Gehälter der Staatsbediensteten. Die Koalition aus fünf Parteien ist seit Mitte Dezember an der Macht.

Das Haushaltsdefizit soll 2022 bei 280 Milliarden Tschechischen Kronen - umgerechnet rund 11,5 Milliarden Euro - liegen. Präsident Milos Zeman kritisierte die Budgetpläne in einer Rede vor den Abgeordneten. Sie seien zu wenig wachstumsorientiert. Der 77-Jährige forderte die Regierung zudem auf, weitreichende Steuerausnahmen zu streichen und die Steuern für Menschen mit hohem Einkommen zu erhöhen. Er räumte ein, dass die Wähler der Abgeordneten diese «dafür umbringen würden». Es war der erste Besuch Zemans im Parlament seit seinem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt im vorigen Herbst. (dpa)