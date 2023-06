Finanzgipfel in Paris: 50 Staats- und Regierungschefs erwartet

Ende der Woche werden um die 50 Staats und Regierungschefs zum zweitägigen Finanzgipfel in Paris erwartet, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Paris in Frankreich - Dabei sollen unter anderem neue Methoden entwickelt werden, die am schlimmsten vom Klimawandel geschädigten Länder effizienter finanziell zu unterstützen. „Der Kampf gegen Armut, die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und der Erhalt der Artenvielfalt sind eng miteinander verbunden“, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Vorfeld.

Insgesamt sollen etwa hundert Länder auf der Konferenz vertreten sein. Zugesagt haben Staats- und Regierungschefs zahlreicher afrikanischer und südamerikanischer Länder, unter ihnen auch der brasilianische Präsident Lula da Silva.



Auch Vertreter der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, der Vereinten Nationen, der OECD und der EU werden erwartet. Parallel dazu wollen viele Nichtregierungsorganisationen ihren Forderungen nach einer entschlosseneren Klimapolitik Nachdruck verleihen. So soll der Eiffelturm symbolisch zu einem Windrad umgestaltet werden. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird erwartet.



Im Zentrum der Gespräche soll der Ausbau der privaten Finanzierung für eine grüne Wende stehen. Es sollen aber auch Ideen zum besseren Schutz von Staaten diskutiert werden, die am stärksten unter den Folgen der Klimakrise leiden.



Wie konkret das Ergebnis aussehen wird, ist noch nicht absehbar. Frankreich hofft, dass die Teilnehmer sich auf einen „Fahrplan“ mit weiteren Schritten einigen. Fortschritte sind denkbar bei Diskussionen über eine CO2-Steuer für die Schifffahrt. Frankreich wolle dieser Idee „politischen Schwung“ verleihen, hieß es aus dem Elysée-Palast. Auch die Forderung ärmerer Staaten, die Rückzahlung von Schulden im Fall von Klimaschäden aufzuschieben, dürfte ein Thema sein.



„So eine Veranstaltung dient vor allem dazu, Themen in die internationale Diskussion zu bringen“, sagte Louis-Nicolas Jandeaux von der Organisation Oxfam. Er warnte jedoch vor zu hohen Erwartungen. „Es wird kaum mit neuen Finanzierungszusagen gerechnet“, sagte er. Frankreich betont, dass die alten Zusagen erst eingelöst werden sollten, bevor neue gemacht werden.



Die Entwicklungsbanken stehen unter Druck, arme Länder stärker bei der Anpassung an den Klimawandel zu helfen. UN-Generalsekretär António Guterres forderte kürzlich, die internationale Finanzarchitektur „widerstandsfähiger und gerechter“ zu machen.



Die Industrieländer hatten sich bereits 2009 das Ziel gesetzt, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern zu mobilisieren. Auf der Pariser Klimakonferenz 2015 wurde festgelegt, dies bis zum Jahr 2025 zuzusichern und danach ein höheres Ziel festzuschreiben. Diese Versprechen sind bislang nicht eingelöst.

„Nur messbare Fortschritte in der Klimafinanzierung noch in diesem Jahr werden den Knoten lösen können. Der erste Schritt dazu ist der Finanzgipfel in Paris kommende Woche“, erklärte die Organisation Germanwatch. „Wir brauchen einen konkreten Pfad, wie die Reform des globalen Finanzsystems von den Milliarden zur Billion führen kann.“ kol/jes