Finanzielle Einbußen: Linke leidet unter Wahlmisserfolg

Die Linke verzeichnet finanzielle Einbußen. Jetzt muss die Partei den Weg aus der Krise finden © IMAGO/Christian Spicker

Durch die Misserfolge bei den Wahlen hat die Linke finanzielle Einbußen erlitten.

Berlin - Schon 2021 standen der Partei nach offiziellen Berechnungen des Bundestags knapp 1,6 Millionen Euro weniger an staatlichen Zuschüssen zu als im Jahr davor. 2022 hat die Linke weitere Einbußen. Lagen die Vorauszahlungen des Bundes an die Partei 2021 noch bei rund 3,21 Millionen Euro pro Vierteljahr, sind es jetzt noch 2,82 Millionen Euro.

Die Berechnung der staatlichen Parteienfinanzierung veröffentlicht der Bundestag jährlich in seinem Bericht «Festsetzung der staatlichen Mittel». Der jüngste Bericht gibt den Stand Januar 2022 wieder. Die Linke hat seit der Europawahl 2019 bei Wahlen Zustimmung verloren. Bei Bundestagswahlen fiel sie von 9,2 Prozent 2017 auf 4,9 Prozent im vergangenen Jahr. Die Partei trifft sich an diesem Freitag zu einem Bundesparteitag in Erfurt, um eine neue Spitze zu wählen und Wege aus der Krise zu suchen.

Zur Berechnung der Parteienfinanzierung erläutert die Mitteilung des Bundestags: «Die Höhe der staatlichen Teilfinanzierung politischer Parteien bemisst sich nach dem Grad ihrer Verwurzelung in der Gesellschaft. Kriterien hierfür sind zum einen die von den Parteien erzielten Wahlerfolge, zum anderen ihre Ergebnisse bei der Einwerbung von Zuwendungen natürlicher Personen.»

Die bei vorangegangenen Wahlen gesammelten Stimmen im Bund und im Land - oder auch bei der Europawahl - werden auf ein Stimmenkonto verbucht. «Gutgeschrieben werden hier ausweislich des Stimmenkontos einer Partei 1,06 Euro je Stimme für die ersten vier Millionen Stimmen, darüber hinaus 0,87 Euro je Stimme», hieß es im Bericht 2021. Die staatlichen Zuwendungen dürfen aber nicht höher sein als die erzielten Eigenmittel einer Partei, sonst wird gedeckelt.

Der «Absolute Endbetrag Obergrenze» für die Linke lag laut Bundestag für 2020 bei 14 171 827,59 Euro, für 2021 dann noch bei 12 598 257,49 Euro. Für die Parteifinanzierung insgesamt brachten 2021 die Länder rund 19,42 Millionen Euro auf und der Bund 180,62 Millionen Euro. (dpa)