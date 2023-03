Finanzielle Mittel fehlen: WPF muss Nahrungsmittelrationen kürzen

Flüchtling bei der Arbeit in einer Gärtnerei in Burundi. © Environmental Images/ IMAGO

Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) wird ab April die Nahrungsmittelrationen für rund 56 000 Flüchtlinge im ostafrikanischen Burundi um die Hälfte kürzen.

Bujumbura/Nairobi - Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) wird ab kommendem Monat die Nahrungsmittelrationen für rund 56 000 Flüchtlinge im ostafrikanischen Burundi um die Hälfte kürzen. In einer Mitteilung des WFP am Donnerstag hieß es, dass dem Programm gut sieben Millionen US-Dollar (etwa 6,4 Mio Euro) fehlen, um die Versorgung in den kommenden sechs Monaten sicherzustellen. Die Flüchtlinge, die überwiegend aus der politisch instabilen Demokratischen Republik Kongo geflohen sind, bekommen bis Ende März nach Angaben des WFP noch Lebensmittel oder Bargeld im Gegenwert von 0,55 US-Dollar pro Tag (0,51 Euro).

Weltweit gerät die humanitäre Hilfe an ihre finanziellen Grenzen. Im vergangenen Jahr schätzte das UN-Nothilfebüro (OCHA) den Bedarf an Nothilfe auf 51,5 Milliarden Dollar (etwa 49,6 Mrd Euro) - so viel wie nie zuvor. Insgesamt seien 339 Millionen Menschen in 68 Ländern auf Hilfe angewiesen, 65 Millionen mehr als vor einem Jahr. Hintergrund seien Dürren, Überschwemmungen und Kriege. Besonders durch den Krieg in der Ukraine seien viele Krisen in Afrika in Vergessenheit geraten, beklagen Hilfsorganisationen wie die Norwegische Flüchtlingshilfe. Deutschland ist laut OCHA-Daten nach den USA der größte Geber humanitärer Hilfen. (dpa)