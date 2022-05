Finanzminister Lindner verspricht bei Illner: „Chance für alle, die bereit sind, sich zu verändern“

Christian Lindner (FDP) zu Gast bei Maybrit Illner. © ZDF / Svea Pietschmann

Die Inflation auf dem höchsten Stand seit 1982. Dazu steigende Preise, Corona-Schulden, Energieknappheit, Klimakrise. Maybrit Illner will wissen: Wie schaffen wir das?

„Ich erwarte von politischer Führung, dass sie nicht die Ängste der Menschen vergrößert“, stellt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei Maybrit Illner klar. Seine Botschaft sei für alle die nun bereit seien sich zu „verändern“: „Es gibt Chancen für neuen Wohlstand und neue soziale Sicherheit!“. Die „Wirtschaftsweise“ Prof. Veronika Grimm fordert ebenfalls Veränderung - durch Umstellung der Geschäftsmodelle vieler Unternehmen und Weiterbildung der Beschäftigten - fordert aber auch mehr Kommunikation: „Wir müssen den Bürgern sagen, was sie erwartet.“

Der Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, sind das zu viel der optimistischen Worte. Sie will vom Finanzminister konkrete Angaben: „Wo wollen sie die Milliarden, die sie derzeit brauchen herholen?“ Die DGB-Chefin befürchtet eine weitere Belastung der unteren Einkommensschichten, fordert stattdessen „eine Umverteilung von oben nach unten“ und bringt die alte SPD-Forderung nach einer „Vermögenssteuer“ wieder ins Spiel. Lindner wiegelt sofort ab: Das steuerbehördlich zu organisieren, koste mehr als die steuerlichen Einnahmen bringen würden!

„Krieg, Corona, Inflation – eine Krise zu viel?“, fragt Maybrit Illner in ihrem Polit-Talk im ZDF, nennt das „Megakrise“ und zeigt in einem Einspieler, dass sie auch Polemik kann. Drei Buchstaben blitzen vor einer Deutschlandflagge auf - der Sprecher fragt: „Droht uns das?“ - dann erscheint das Wörtchen „ARM“ auf dem Bildschirm. Die Gaspreise sind bereits um 29 Prozent gestiegen, Heizöl gar um 140 Prozent - Tendenz steigend. Illner fragt: „Wie lange wird die Bevölkerung dieses Landes sagen: Das machen wir mit, auch wenn dieser Krieg zwei Jahre dauert?“

Lindner ist sicher: Es gibt „auch eine Chance, gestärkt aus dieser Krise herauszukommen“ und endlich den schon lange anvisierten Bürokratieabbau voranzutreiben: Eine Transformation hin zu „sauberer“ Technologie umzusetzen und neue - im besten Fall demokratische - Handelspartner auf der ganzen Welt zu organisieren. BDI-Vizepräsident Karl Haeusgen ist ganz auf Lindners Seite und bestätigt den Wandel im Handel: Es gibt ganz viele Unternehmen, die sich ganz bewusst mit Plänen beschäftigen, wie sie ihre China-Abhängigkeit reduzieren oder auf einen Rückgang des chinesischen Marktes reagieren können.“

Chancen sieht Haeusgen in den „großen Konjunkturprogramme in der EU und den USA“. Lindner beziffert die Programme für Deutschland nicht ohne Stolz auf 350 Milliarden bis 2026!

Bäckermeister über Folgen der Preissteigerung: „Wir verkaufen deutlich weniger“

Die „Chance durch Krise“-Euphorie der Wirtschaftslenker holt Fahimi zurück auf den Boden der Tatsachen: „Ich glaube, das holt viele Menschen an den Monitoren nicht ab!“ Passend dazu bittet Illner Bäckermeister Matthias Grenzer aus Rostock vor die Kamera, der handwerksstolz im weißen Hemd mit schwarz-rot-goldener Borte der Innung auftritt. Grenzer verkörpert authentisch zum einen den kleineren Mittelständler, der den Anstieg der Produktionskosten organisieren muss und zugleich den Verbraucher mit mittlerem Einkommen, der den Preisanstieg an allen Enden deutlich zu spüren bekommt.

Grenzer resümiert: „Mehl haben wir vor sechs Monaten für 30 Cent einkaufen können, jetzt sind es 60. Seine Zunft habe „große Angst davor, dass der Gashahn zugedreht wird“, da die meisten Backöfen mit fossiler Energie betrieben würden. Er verkaufe bereits jetzt „deutlich weniger“. Grenzer warnt, Grundnahrungsmittel wie Brot dürfe „nicht zum Luxusartikel werden!“ Lindner zeigt sich zugänglich für die Sorgen Grenzers, verweist auf seine eigene „Bäckerfamilie, bis zu meinem Urgroßvater“ und auf die Abschaffung der „EEG-Umlage auf die Energie“ und die Senkung der „Energiesteuer“ „auf das europäische Minimum“.

DGB-Chefin Fahimi bellt in die Runde: „Kommt mir bloß nicht mit der Lohn-Preis-Spirale!“

Prof. Grimm warnt vor einem nächsten Problemfeld und verweist auf die bevorstehenden „großen Tarifrunden in der Chemie-, Elektro- und Metallindustrie“ und im Herbst auch die im öffentlichen Dienst und nennt als Stichwort die „Lohn-Preis-Spirale“ - der Teufelskreis aus steigenden Löhnen und steigenden Warenpreisen, der die Inflation weiter vorantreibt. Ein Wort das Fahimi sofort auf die Barrikaden treibt. „Kommt mir bloß nicht mit der Lohn-Preis-Spirale!“, bellt sie in die Runde und wiederholt ihren Standpunkt, der schon zuvor für Schlagzeilen gesorgt hatte. Für die Inflation seien die „Unterbrechung der Lieferketten, Rohstoff-Engpässe und Spekulationen“ – kurz die Entwicklung der Preise, nicht die der Löhne ursächlich. Fahimi stellt klar: „Jetzt die Inflation auf dem Rücken der Beschäftigten durch Reallohneinbuße austragen zu wollen“, werde der DGB „nicht mitmachen!“. Stattdessen sei es sinnvoll, die Löhne anzuheben, um die „Kaufkraft zu stärken“. Fahimi: „Der Staat darf nicht wie ein kleiner Kämmerer daherkommen, sondern muss jetzt als Investor in die Krise einsteigen.“

Fazit des „Maybrit Illner“-Talks

Der Talk versucht einen Kurs herauszuschälen, wie die Politik der derzeitigen Probleme begegnen will: Schulden, industrielle Transformation, Preissteigerungen und Krieg. Eine Krise blieb dabei unterm Tisch: die Klimakrise. Kein Wort über das was an Wetterumschwüngen, weltweiten Unruhen und Nahrungsmittelengpässen zusätzlich droht. Bei Illner ging es um Deutschland, ob man noch so kleinteilig hinsehen kann? Fraglich. (Verena Schulemann)