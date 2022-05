Finnland: Große Mehrheit im Parlament stimmt für Nato-Beitritt

Angestrebter Nato-Beitritt von Finnland und Schweden (Symbolbild) © IMAGO / U. J. Alexander

Mit überwältigender Mehrheit stimmte das finnische Parlament für einen Nato-Beitritt.

Helsinki in Finnland - 188 der 200 Abgeordneten sprachen sich am Dienstag in Helsinki für den Beitritt zu dem Militärbündnis aus, nur acht votierten dagegen. In einer historischen Kehrtwende hatte zuvor bereits Schweden den Aufnahmeantrag bei der Nato beschlossen.

Mit ihren Anträgen auf Aufnahme in die Nato reagieren Schweden und Finnland auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das westliche Verteidigungsbündnis hat beiden Ländern einen schnellen Aufnahmeprozess in Aussicht gestellt. Dies ist wichtig, denn während der Übergangsphase sind Beitrittskandidaten nicht durch den Artikel 5 des Nordatlantikvertrags geschützt, der den sogenannten Bündnisfall regelt.

Für die beiden nordischen Länder ist die Abkehr von ihrer jahrzehntelangen Bündnisneutralität eine Zäsur. In den vergangenen 20 Jahren befürworteten in Umfragen nie mehr als 20 bis 30 Prozent der Finnen und Schweden eine Mitgliedschaft im transatlantischen Verteidigungsbündnis. In Finnland stieg der Anteil infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf über 75 Prozent. isd/jes

Scholz: Finnland und Schweden können sich schon jetzt auf Beistand verlassen



Angesichts einer möglichen Reaktion Russlands auf den angestrebten Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf bestehende Beistandsverpflichtungen verwiesen. Deutschland sei schon jetzt über die UN-Charta und den EU-Vertrag verpflichtet, "alle in unserer Macht stehende Hilfe und Unterstützung zum gegenseitigen Schutz zu leisten", sagte Scholz am Dienstag in Berlin. Zudem solle nun die militärische Zusammenarbeit insbesondere durch gemeinsame Übungen im Ostseeraum verstärkt werden.



Scholz betonte bei einer Pressekonferenz mit Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch, er habe "ausdrücklich und absichtlich" darauf hingewiesen, dass sich Deutschland, Finnland und Schweden bereits über die Vereinten Nationen, aber auch besonders über die EU "einander verpflichtet" hätten. Deshalb könnten sich die beiden Länder "immer auf unseren Beistand verlassen - gerade in dieser ganz besonderen Situation". mt/cne