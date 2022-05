Finnlands Nato-Beitritt: Regierung macht nun Ernst, Putin sieht „Fehler“ - blockt Erdogan in letzter Minute?

Von: Christina Denk

Teilen

Finnland und Schweden wollen angesichts des Ukraine-Krieges in die Nato eintreten. Russland und die Türkei reagieren kritisch. Erdogan könnte den Beitritt noch kippen. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt : Finnland und Schweden wollen angesichts der Bedrohung aus Russland der Nato beitreten.

: Finnland und Schweden wollen angesichts der Bedrohung aus Russland der Nato beitreten. Finale Abstimmung am Sonntag: Finnland will schon in der nächsten Woche den Antrag bei der Nato stellen

am Sonntag: Finnland will schon in der nächsten Woche den Antrag bei der Nato stellen Vorbehalte der Türkei : Erdogan sieht den Beitritt aufgrund eigener Sicherheitsbedenken kritisch.

der : Erdogan sieht den Beitritt aufgrund eigener Sicherheitsbedenken kritisch. Dieser News-Ticker zum erwarteten Nato-Beitritt von Finnland und Schweden wird laufend aktualisiert.

Update vom 14. Mai, 20.42 Uhr: Vor dem Treffen der Außenminister der Nato-Staaten hat die Türkei ihre zurückhaltende Meinung gegenüber dem Beitritt Finnlands und Schwedens noch einmal bekräftigt. Die beiden Länder unterstützten „offen“ die „Terrororganisationen“ Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und YPG, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Die türkische Bevölkerung sei mehrheitlich gegen eine Nato-Mitgliedschaft von Ländern, die „diese Terrororganisationen unterstützen“.

Cavusoglu zeigte sich zugleich offen dafür, die Nato-Beitrittsbestrebungen mit den Vertretern Helsinkis und Stockholms zu diskutieren.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die Türkei indes aufgerufen, ihren Widerstand gegen eine mögliche Aufnahme von Schweden und Finnland aufzugeben. „Wenn beide Länder das wollen, und das scheint ja in diese Richtung zu gehen, dann darf keines der 30 Länder sich dagegenstellen“, sagte Asselborn am Samstag. Zugleich zeigte sich Asselborn zuversichtlich, dass es gelingen wird, die Vorbehalte Ankaras auszuräumen.

Finnlands Nato-Beitritt rückt näher: Regierung stimmt Antrag mehrheitlich zu

Erstmeldung vom 14. März, 19.22 Uhr: Helsinki - Der mögliche Nato-Beitritt Finnlands angesichts des Ukraine-Kriegs rückt näher. Am Samstag (14. Mai) haben sich die regierenden Sozialdemokraten mit großer Mehrheit für den Beitritt ausgesprochen. Von den 60 Mitgliedern der Parteiführung stimmten nach Parteiangaben am Samstag 53 für den Nato-Beitritt. Nur fünf Mitglieder stimmten dagegen und zwei enthielten sich.

Am Sonntag soll dann der formelle Beschluss der Regierung fallen, dem dann noch das Parlament zustimmen muss. Dem offiziellen Antrag bei der Nato in der nächsten Woche stünde so nichts mehr im Weg.

Optimalerweise soll der Nato-Antrag Finnlands „zusammen mit Schweden“ eingereicht werden, so Ministerpräsidentin Sanna Marin am Samstag vor Journalisten. „Sie haben ihr eigenes Verfahren, aber natürlich hoffe ich, dass wir die Entscheidungen gleichzeitig treffen und unsere Anträge gemeinsam einreichen“, sagte die Regierungschefin. Schweden will ebenfalls am Sonntag über einen Nato-Beitrittsantrag entscheiden.

Finnlands Nato-Pläne: Gegenwind aus der Türkei – Erdogan äußert eigene Sicherheitsbedenken

Die Nato-Entscheidung Finnlands trifft nicht nur bei Russland auf Kritik. Aus der Türkei kamen ebenfalls ablehnende Äußerungen. „Derzeit beobachten wir die Entwicklungen bezüglich Schwedens und Finnlands, aber wir haben keine positive Meinung dazu“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag (13. Mai). Erdogans Berater Ibrahim Kalin erläuterte die Aussagen am Samstag genauer. Die Türkei sei nicht endgültig gegen den Beitritt, sie habe eigene Sicherheitsbedenken. Erdogan sieht die skandinavischen Länder als „Gasthäuser für Terrororganisationen“ wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Bereits in der Vergangenheit warf er ihnen vor nicht entschieden genung gegen die PKK oder die Gülen-Bewegung vorzugehen.

Der türkische Präsident hat sich kritisch gegenüber dem angestrebten Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens geäußert (Archivbild). © Michael Kappeler/dpa

Theoretisch könnte die Türkei einen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden blockieren, da innerhalb der Nato nach dem Konsensprinzip entschieden wird. Finnland ist zuversichtlich, dass es türkische Vorbehalte gegen seinen anvisierten Beitritt zur Nato ausräumen kann. „Ich bin mir sicher, dass wir für diese Sache eine Lösung finden werden“, sagte Außenminister Pekka Haavisto am Samstag am Rande von Beratungen mit den Außenministern der Nato in Berlin. Er könne allerdings nicht versprechen, dass alles in einer Nacht gelöst werden könne.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hob in der Debatte die engen Beziehungen des Militärbündnisses zu den beiden nordischen Ländern hervor. Im Vorfeld des Nato-Außenministertreffens in Berlin habe er mit dem finnischen Außenminister Pekka Haavisto und der schwedischen Außenministerin Ann Linde über die „weiteren Entwicklungen hinsichtlich eines möglichen Mitgliedschaftsantrags“ gesprochen, twitterte Stoltenberg. Der Nato-Generalsekretär führte demnach auch Gespräche mit der Türkei.

Finnlands Nato-Antrag: Russland bezeichnet Pläne des Nachbarlandes als „Fehler“

Kritisch reagierte auch Russland, die sich mit Finnland eine knapp 1340 Kilometer lange Grenze teilen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Russland würde eine Nato-Mitgliedschaft Finnlands „definitiv“ als Bedrohung ansehen. Nach einem Telefonat mit dem finnischen Präsidenten Niinistö, teilte der Kreml mit, Wladimir Putin habe gegenüber Niinistö „unterstrichen, dass das Ende der traditionellen Politik militärischer Neutralität ein Fehler wäre, da keine Bedrohung für die Sicherheit Finnlands besteht“. Russland stellte als Konsequenz für die Nato-Beitrittspläne bereits ab Samstag die Stromlieferungen nach Finnland ein. Alle weiteren Entwicklungen zu den Verhandlungen im Ukraine-Krieg gibt es im Verhandlungs-Ticker. (chd/dpa)