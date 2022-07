„Legende“: Finnlands Staatschefin taucht plötzlich auf Rock-Festival auf - Foto sorgt für Wirbel

„So cool“

Die finnische Staatschefin Sanna Marin sorgt aktuell für positiven Wirbel: Sie hat in ihrem Urlaub ein Rockfestival besucht - inklusive dazu passendem Outfit.

Helsinki - Wenn Europas Staatschefs in den Urlaub gehen, geben die Fotos meist nicht sonderlich viel Aufregendes her. Ex-Kanzlerin Angela Merkel verschlug es meist zum Wandern. Ihr Nachfolger Olaf Scholz tat es ihr am Sonntag gleich: Nach der Lindner-Hochzeit machte er sich nach RTL-Angaben mit seiner Frau ebenfalls auf einen Wander-Ausflug auf Sylt auf. Ganz anders hält es da Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin.

Finnland-Staatschefin Sanna Marin auf Rock-Festival: Fans begeistert

Die 36-jährige Staatschefin sorgt aktuell nicht nur in ihrem Heimatland für Begeisterung, denn: Sie genoss ihr freies Wochenende auf einem Rockfestival. Dort ließ sie sich in lässigem Rocker-Look ablichten. Mit abgeschnittener Jeans, Lederjacke und Biker-Boots ist sie auf einem Instagram-Bild zu sehen, während sie offenbar hinter einer Bühne im Backstagebereich in die Kamera strahlt. Die Organisatoren des Festivals „Ruisrock“ auf der Insel Ruissalo, die zur südwestfinnischen Stadt Turku gehört, verbreiteten das Schwarz-Weiß-Porträt von Fotografin Janita Autio auf ihrer Instagram-Seite.

Für den Look und wohl auch für den Festival-Besuch an sich erntet Marin viel Lob: „Legende“, „wow“, so cool“ und „Nummer eins Premierministerin in der Welt“, kommentierten etwa einige Fans unter den Post. Die Politikerin ist für ihre Vorliebe für Rockmusik bekannt.

Finnlands Sanna Marin im Festival-Look: Sie schickt auch Videos ins Netz

Marin bestätigte den Besuch auf ihrem eigenen Account. Dort postete sie ein Foto, das sie mit Ehemann Markus Räikkönen zeigt. „Heute hat der Urlaub begonnen. Richtung Turku in Finnland und Ruisrock“, schrieb sie dazu. In ihrer Instagram-Story teilte die Politikerin dann noch einige Videos von dem Festival. Dabei wird klar: Sie braucht bei ihrem Festivalbesuch auch keine Ehrenloge oder ähnliches. Offenbar stand sie sehr entspannt mitten in der Menge und lauschte der Musik.

Ob sie wie viele andere Festivalbesucher dazu Dosenbier trank und an den üblichen wilden Pogo-Tänzen vor der Bühne teilnahm, war aber nicht bekannt. (dpa/rjs)