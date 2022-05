Verhaftungen im russischen Militär? Putin soll zwei Top-Generäle „unehrenhaft entlassen“ haben

Von: Magdalena Fürthauer, Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Während der ukrainische Präsident Selenskyj klare Sicherheitsgarantien fordert, soll Putin nun zwei Top-Generäle gefeuert haben. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Auch an der Diplomatie-Front sucht die Ukraine Unterstützung.

Trubel in der Militärführung: Putin hat einem ukrainischen Berater zufolge zwei Top-Generäle „unehrenhaft entlassen“.

Putin hat einem ukrainischen Berater zufolge zwei Top-Generäle „unehrenhaft entlassen“. Podolyak fordert Öl-Embargo : Der ukrainische Präsidentenberater fordert ein Öl-Embargo gegen Russland und zieht einen Vergleich zu 1938.

fordert : Der ukrainische Präsidentenberater fordert ein Öl-Embargo gegen Russland und zieht einen Vergleich zu 1938. Dieser News-Ticker zu Russland-Ukraine-Verhandlungen und internationalen Bemühungen wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 12. Mai, 20.55 Uhr: Die Ukraine führt nach eigenen Angaben Verhandlungen mit Russland über die Evakuierung schwer verletzter Soldaten aus dem belagerten Stahlwerk des Konzerns Asow-Stahl in Mariupol. Die Gespräche seien „sehr schwierig“, erklärt die stellvertretende Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Donnerstag. Es gehe zunächst nur um 38 Soldaten, die gegen gefangene Russen ausgetauscht werden könnten.

Verschiedene Medien haben zuvor von möglicherweise 500 bis 600 Ukrainern gesprochen, die im Rahmen dieser Verhandlungen aus dem Stahlwerk gebracht werden könnten. Diese Größenordnung weist Wereschtschuk zurück. „Wir arbeiten Schritt für Schritt.“

Ukraine: Verhaftungen im russischen Militär? Putin soll zwei Top-Generäle „unehrenhaft entlassen“ haben

Update vom 12. Mai, 19.30 Uhr: Während die Kämpfe in der Ukraine weiter toben, ist offenbar der Stabschef der russischen Armee, Walery Gerasimow, bei Putin in Ungnade gefallen. Er sei „unehrenhaft entlassen worden“, berichtet der ukrainische Militärberater Oleksiy Arestowych in einem Youtube-Interview mit einem russischen Dissidenten und Anwalt. Davon berichtet Focus Online. Von russischer Seite ist dies noch nicht bestätigt worden.

„Vorläufigen Informationen zufolge ist Gerasimow de facto suspendiert worden. Sie [die russische Militärführung, Anm. d. Red.] entscheiden, ob sie ihm Zeit geben, die Dinge in Ordnung zu bringen, oder nicht“, so der Militärberater in dem am Mittwochabend verbreiteten Video. Außerdem soll noch ein Top-General von Putin gefeuert worden sein, behauptet Arestow. „Der Kommandeur der ersten Panzerarmee des westlichen Militärbezirks, Generalleutnant Sergej Kisel, wurde ebenfalls verhaftet und entlassen, nachdem die erste Panzerarmee in der Nähe von Charkiw besiegt wurde“, meint er im Interview. Nähere Informationen dazu sind nicht bekannt.

In einem Youtube-Interview gibt der ukrainische Militärberater Arestowych an, dass Putin zwei seiner Top-Generäle entlassen habe. © Screenshot Youtube/ФейгинLIVE

Update vom 12. Mai, 17.05 Uhr: Russlands Staatschef Wladimir Putin hat westlichen Ländern bescheinigt, mit den gegen Moskau verhängten Sanktionen ihren eigenen Volkswirtschaften zu schaden. Die westlichen Länder seien „von Russophobie getrieben“ und versetzten mit den Sanktionen „ihren eigenen nationalen Interessen, ihren eigenen Volkswirtschaften und dem Wohlstand ihrer eigenen Bürger einen viel härteren Schlag“ als Russland, sagte Putin. Deutlich werde dies insbesondere durch die hohen Inflationsraten in Europa, „die in einigen Ländern fast 20 Prozent beträgt“.

Ukraine-Diplomatie: Podolyak fordert Öl-Embargo - mit Vergleich zu 1938

Update vom 12. Mai, 15.50 Uhr: Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und ukrainische Chef-Unterhändler, Mykhailo Podolyak, hat erneut ein Öl-Embargo gegen Russland gefordert und dabei auf den Zweiten Weltkrieg verwiesen. „Hätten die Oberhäupter 1938 entschlossen gehandelt, hätte Europa den Zweiten Weltkrieg vermeiden können“, schrieb Podolyak auf Twitter. Doch stattdessen hätten Politiker „feige gehandelt und mit dem Aggressor geflirtet“. Podolyak führte weiter an: „Die Geschichte wird uns nicht vergeben, falls wir den gleichen Fehler erneut machen.“ Die EU müsse daher „sofort“ ein Öl-Embargo gegen Russland verhängen, so der ukrainische Politiker.

Ukraine-Diplomatie: Kuleba fordert westliche Waffen - Kampfjets und Raketenabwehrsysteme

Update vom 12. Mai, 15.25 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat während seines Deutschland-Besuchs die Lieferung westlicher Kampfjets und Raketenabwehrsysteme für die Verteidigung seines Landes gegen Russland gefordert. „Vergessen wir die sowjetischen Systeme, das ist vorbei“, sagte er in einem Interview der Welt-Zeitung. „Wenn dieser Krieg weiter andauert, werden die letzten Lagerbestände an sowjetischen Waffen bald aufgebraucht sein in den Ländern, die bereit sind, sie uns zu geben. Einige sind es schon jetzt“, betonte er.

Ukraine-Diplomatie: Johnson sieht keine Versöhnung mit Putin - „bei bestem Willen nicht“

Update vom 12. Mai, 13.35 Uhr: Großbritanniens Premier Boris Johnson sieht aktuell keine Möglichkeit zur Normalisierung der Beziehungen mit Wladimir Putin. „Nichts ist unmöglich, würde ich sagen, aber ich sehe beim besten Willen nicht, wie wir Beziehungen mit Putin jetzt wieder normalisieren können“, zitierte ihn die britische Zeitung The Guardian aus dem britischen Radiosender LBC Radio.

Russlands Machthaber habe Menschenrechte sowie das internationale Recht „stark verletzt“. Außerdem sei er für einen „barbarischen Angriff“ in einem „komplett unschuldigen Land“ verantwortlich, so Johnson. Der britische Premierminister bezeichnete eine Normalisierung der Beziehungen an dieser Stelle eine Wiederholung des Fehlers von 2014 nach der Annektierung der Krim. „Keine Normalisierung und das Vereinigte Königreich ist absolut im Klaren darüber“, stellte Johnson fest.

Ukraine-Diplomatie: Finnland plant Nato-Beitritt - Antrag schon in den kommenden Tagen

Update vom 12. Mai, 10.35 Uhr: Die Invasion der Ukraine durch Russland hat die Sicherheitslage in Europa wesentlich verändert. Angesichts des Ukraine-Krieges haben sich Finnlands Präsident und Regierungschefhin nun für einen „unverzüglichen“ Beitritt zur Nato ausgesprochen. In den kommenden Tagen wird ein formeller Beitrittsantrag erwartet.

Ukraine-Krieg: Putins Invasion gerät ins Stocken - hohe Verluste bei der russischen Armee

Erstmeldung: München - Der Ukraine-Krieg läuft nicht gerade wie von Kreml-Chef Wladimir Putin gewünscht. Der starke Widerstand des ukrainischen Militärs brachte seine Invasion nach anfänglichen Erfolgen vor allem im Süden und Osten ins Stocken, wo es nun intensive Kämpfe gibt. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Die Ukraine verteidigt sich mit schweren Waffen, die nun im erhöhten Tempo vom Westen einschließlich Deutschland geliefert werden. Kiew fordert zwar in erster Linie Waffen, doch schon seit geraumer Zeit sind auch Sicherheitsgarantien Teil der Forderungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht in dieser Frage jetzt wohl Fortschritte.

Ukraine-Diplomatie: Fortschritte bei Sicherheitsgarantien - Selenskyj blickt auf „kommende Jahrzehnte“

„Wir verhandeln mit den führenden Nationen der Welt, um der Ukraine Vertrauen in die Sicherheit für die kommenden Jahrzehnte zu geben“, sagte Selenskyj am Mittwochabend (11. Mai) in seiner täglichen Videoansprache. Unter anderem sei am 8. Mai beim Treffen der G7, an dem die Ukraine erstmals teilnahm, über dieses Thema gesprochen worden.

„Dies ist nun das erste Mal in der Geschichte unseres Staates, dass solche Garantien erfasst werden können“, unterstrich Selenskyj. Und zwar nicht in irgendwelchen Memoranden oder unklaren Formulierungen, „sondern konkrete Garantien“. Diese seien damit auch „nicht nur rechtsgültig, sondern auch so formuliert, dass klar ist: Was genau, wer konkret und wie konkret (der Ukraine) garantiert wird“.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht deutliche Fortschritte bei den Bemühungen um internationale Sicherheitsgarantien für sein Land. © IMAGO/Ukraine Presidency

Ukraine-Verhandlungen: Kiew schlägt Mariupol-Tausch vor - derzeit noch keine Einigung mit Russland

Verhandelt wird auch über die Lage der Soldaten im Stahlwerk Asowstal in Mariupol. „Als ersten Schritt haben wir den Russen folgenden Tausch angeboten: Wir transportieren unsere schwerverwundeten Jungs in einem humanitären Korridor aus Asowstal ab“, sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Mittwochabend nach Angaben der Ukrajinska Prawda. Gleichzeitig lasse das ukrainische Militär russische Kriegsgefangene „nach Standardregeln für deren Austausch“ frei. Die Verhandlungen dazu dauerten noch an, noch sei keine Einigung erzielt worden.

In den vergangenen Tagen war mehrfach über das Leiden der verwundeten ukrainischen Soldaten im Stahlwerk berichtet worden. Nach Darstellung eines Sanitäters herrscht dort inzwischen absoluter Mangel an Medikamenten. Immer wieder kommen erschütternde Berichte aus dem Mariupol-Stahlwerk, die die letzte Bastion der ukrainischen Truppen in der inzwischen schwer zerstörten Hafenstadt ist. Das russische Militär fordert von den Verteidigern die Kapitulation, die ukrainischen Truppen lehnen das kategorisch ab.

Ukraine-Verhandlungen: EU mit China-Warnung - Brüssel sieht „beunruhigenden Pakt“ mit Russland

Die Spitzen der EU haben bei einem Gipfeltreffen in Japan nun einen Schulterschluss mit dem Land demonstriert und vor den negativen Auswirkungen der Zusammenarbeit zwischen Russland und China für die Weltgemeinschaft gewarnt. Russland „ist heute mit seinem barbarischen Krieg gegen die Ukraine und seinem beunruhigenden Pakt mit China die direkteste Bedrohung für die Weltordnung“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag (12. Mai) nach Gesprächen mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida.

Kishida betonte: „Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist nicht nur eine Angelegenheit Europas, sondern erschüttert den Kern der internationalen Ordnung, einschließlich Asiens.“ Dies dürfe „nicht toleriert“ werden. Die Zusammenarbeit bei der Ukraine-Krise sei „von entscheidender Bedeutung für Europa, aber auch für den indopazifischen Raum“, führte EU-Ratspräsident Charles Michel an. Er kündigte an, dass die EU und Japan auch ihre „Konsultationen über ein selbstbewussteres China vertiefen“ wollten.

Michel erklärte, die beiden Seiten hätten „Möglichkeiten zur Stärkung unserer Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung“ erörtert. Kishida verwies auf die Spannungen im Süd- und Ostchinesischen Meer umfassen werden, wo Tokio befürchtet, dass Peking zunehmend versucht, Anspruch auf umstrittene Gebiete zu erheben.

Die Position Chinas zur Invasion der Ukraine wird von westlichen Ländern genauestens betrachtet, denn unter anderem blickt China selber mit einem Streben nach „Wiedervereinigung“ in Richtung Taiwan. Der demokratisch selbst-regierte Inselstaat läuft Gefahr, das Ziel des chinesischen Militärs zu werden. Zudem herrscht im Indopazifik-Raum eine ernsthafte Rivalität um Seegerichtsbarkeit zwischen China und weiteren Staaten der Region, die von Europa und den USA unterstützt werden. (bb mit dpa/AFP)