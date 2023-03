Stoltenberg: Finnland wird in den nächsten Tagen Nato-Mitglied

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg © Wiktor Nummelin via IMAGO

Nach Zustimmung aller NATO-Verbündeten wird Finnland demnächst das 31. Mitglied des Militärbündnisses.

«Finnland wird unserer Allianz in den nächsten Tagen offiziell beitreten», kündigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag an. Dies werde Finnland sicherer und die Nato stärker machen.

Auf Twitter schrieb der norwegische Politiker Stoltenberg, dass er dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö gratuliert habe und sich darauf freue, in den kommenden Tagen die finnische Flagge am Nato-Hauptquartier in Brüssel zu hissen. Niinistö berichtete davon, mit Stoltenberg die nächsten Schritte besprochen zu haben. Bereits unmittelbar nach der Zustimmung des türkischen Parlaments am späten Donnerstagabend hatte er allen 30 Nato-Mitgliedern für ihr Vertrauen und die Unterstützung gedankt. «Finnland ist nun bereit, der Nato beizutreten», erklärte er.

Als letztes der 30 derzeitigen Nato-Mitglieder hatte die Türkei der Aufnahme Finnlands am Donnerstag kurz vor Mitternacht zugestimmt. Damit ist der Beitritt des nordischen Landes nur noch eine Frage von Formalitäten.

Schweden, das ursprünglich parallel mit Finnland in die Nato aufgenommen werden wollte, muss dagegen weiterhin warten. Für den schwedischen Beitritt fehlen nach wie vor die Ratifizierungen aus Ungarn und der Türkei. «Heute freuen wir uns mit Finnland», schrieb der schwedische Außenminister Tobias Billström am Freitagmorgen auf Twitter. Der Schritt in die Nato werde sowohl für Finnlands als auch für Schwedens Sicherheit von Nutzen sein.

Stoltenberg bekräftigte, alle Verbündeten seien sich einig, dass «ein rascher Abschluss des Ratifizierungsprozesses für Schweden in unser aller Interesse ist». Er freue sich darauf, auch Schweden so bald wie möglich in der Nato-Familie begrüßen zu können. (dpa)