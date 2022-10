Finnland plant Zaun an russischer Grenze

Teilen

Will mit ihrer Regierung Pläne für den Grenzzaun erarbeiten: Finnlands Premierministerin Sanna Marin © Tomas Tkacik / dpa

Ein Zaun von mehr als 130 Kilometer Länge soll an Finnlands Grenze zu Russland entstehen.

Helsinki - Alle im Parlament vertretenen Parteien hätten dafür ihre Unterstützung ausgesprochen, teilte Ministerpräsidentin Sanna Marin nach einem Treffen der Parteispitzen am Dienstagabend in Helsinki mit. «Es geht darum, sicherzustellen, dass die Grenze gut kontrolliert ist», sagte die Regierungschefin dem Sender Yle. «Und dass wir die Situationen, die an der Grenze entstehen könnten, präventiv beeinflussen können.»

Nach einem Vorschlag des finnischen Grenzschutzes soll der Zaun eine Länge von 130 bis 260 Kilometern haben. Insgesamt ist die Grenze zwischen beiden Staaten mehr als 1300 Kilometer lang. Die Regierung werde nun Vorschläge für ein Pilotprojekt ausarbeiten, kündigte Marinnach den Beratungen weiter an. Darüber soll das Parlament noch in diesem Jahr abstimmen. Die endgültige Entscheidung ist dann für nächstes Jahr geplant.

Die Kosten werden vom Grenzschutz auf «Hunderte Millionen Euro» geschätzt. Der Bau soll drei bis vier Jahre dauern. Aus der Opposition gibt es Kritik an Kosten und Dauer des Baus. Finnland will - ebenso wie Schweden - wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nach jahrzehntelanger Ablehnung auch Mitglied der Nato werden. Die endgültige Entscheidung über eine Aufnahme steht noch aus. (dpa)