First Lady Jill Biden hat Corona: Teilnahme des US-Präsidenten am G20-Gipfel gefährdet?

Von: Helmi Krappitz

Die First Lady der USA hat Corona. US-Präsident Joe Biden sei hingegen negativ – das Weiße Haus hat seine Teilnahme am G20-Gipfel bisher nicht abgesagt.

Washington – Die Ehefrau des US-Präsidenten, First Lady Jill Biden, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies habe ein Test ergeben, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Die 72-jährige Präsidentengattin leide lediglich unter „milden Symptomen“, teilte ihr Büro mit. Sie werde in ihrem Haus in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware bleiben. Jill Biden war bereits vor einem Jahr an Covid-19 erkrankt.

US-Präsident Joe Biden testet negativ auf das Coronavirus – weitere Tests stehen an

Ein Coronatest bei US-Präsident Joe Biden am Montagabend sei negativ ausgefallen. Um sicherzugehen, werde er diese Woche weiterhin regelmäßig getestet und aufkommende Symptome beobachtet. Der 80-jährige US-Präsident wurde das letzte Mal im Juli 2022 positiv auf den Coronavirus getestet.

In den USA hat die Zahl der Corona-Infektionen und Krankenhauseinweisungen in den vergangenen Wochen zugenommen.

Jill Biden wurde positiv auf Corona getestet – der US-Präsident ist weiterhin negativ. © picture alliance/dpa/AP | Patrick Semansky

G20-Gipfel: Teilnahme von Biden weiterhin geplant

Der Präsident sei am Montag alleine aus Delaware zurück nach Washington geflogen. Ob seine Teilnahme am G20-Gipfel gefährdet sei, erwähnte das Weiße Haus nicht direkt. Doch kurz nach der Meldung über Jill Bidens Infektion, wurde sein Wochen- und Reiseplan veröffentlicht. Joe Biden plant diese Woche eine Reise zum G20-Gipfel in Indien und im Anschluss einen Stopp in Vietnam.

„Enttäuscht“: Biden wünscht sich eine Teilnahme Chinas Präsidenten

Zuvor hatte sich Joe Biden enttäuscht gezeigt, dass der chinesische Präsident Xi Jinping nicht vorhabe, am G20-Gipfel teilzunehmen. „Ich bin enttäuscht, aber ich werde ihn noch zu sehen bekommen“, sagte Biden Journalisten am Sonntag, ohne weitere Angaben zu machen. Die Beziehung zwischen China und den USA ist derzeit angespannt. Unter anderem wegen Handelsstreitigkeiten, der Zukunft Taiwans und Chinas wachsender Präsenz im Südchinesischen Meer. Die USA haben in den vergangenen Monaten versucht, die Arbeitsbeziehung zwischen beiden Ländern zu normalisieren. (dpa/hk)