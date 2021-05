Flaggen-Eklat bei Eishockey-WM: Belarus und Lettland weisen Diplomaten aus

Eine weiß-rot-weiße Flagge (M), das Emblem der belarussischen Opposition, weht vor dem Hotel, in dem die belarussische Eishockeymannschaft während der Weltmeisterschaft in Lettland untergebracht ist.

Staatspräsident verteidigt Aktion

Nachdem es während der Eishockey-WM in Lettland zu diplomatischen Spannungen zwischen dem Gastgeber und Belarus kam, weisen die Ländern nun gegenseitig Diplomaten aus.

Minsk - Ein Flaggentausch am Rande der Eishockey-WM in Lettland sorgt weiter für Aufsehen. Aus Protest gegen das Hissen der Fahne der belarussischen Opposition bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga hat Belarus am Montag den lettischen Botschafter und alle anderen Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen. Der belarussische Außenminister Wladimir Makei sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta, der lettische Botschafter müsse Belarus binnen 24 Stunden verlassen. Alle anderen Diplomaten und Mitarbeiter der Botschaft müssten innerhalb von 48 Stunden ausreisen.

Lettland reagierte umgehend mit der Ausweisung des belarussischen Geschäftsträgers und aller anderen Botschaftsmitarbeiter. Das lettische Außenministerium teilte mit, der Geschäftsträger von Belarus sei einbestellt worden, um ihn "über die identischen Aktionen und die Ausweisung belarussischer Diplomaten bis zur Normalisierung der Beziehungen zu informieren".

Skandal bei Eishockey-WM in Lettland: Belarus-Flagge wurde durch die Flagge der Opposition ersetzt

Lettlands Staatspräsident Egils Levits dagegen verteidigte am Dienstag den Austausch der offiziellen Flagge von Belarus, die am Montag durch die weiß-rot-weiße Variante der belarussischen Opposition ersetzt worden war. In der lettischen Hauptstadt wehen an mehreren öffentlichen Plätzen derzeit die Flaggen aller WM-Teilnehmer. Rigas Bürgermeister Martins Stakis lehnte es ab, den Austausch rückgängig zu machen. „Wir müssen uns für eine Seite entscheiden - ein Volk, das nach Freiheit strebt, oder einen Diktator“, twitterte er.

An dem Austausch der belarussischen Fahne hatten Stakis und der lettische Außenminister Edgars Rinkevics teilgenommen. Stakis hatte im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärt: "Mit den Fahnen der Hockey-WM hissen wir die Fahne des freien Belarus!" Die Fahne sei ihm von politischen Flüchtlingen aus Belarus anvertraut worden. "Eine Fahne, die ein Staatsterrorismus betreibendes Regime symbolisiert, hat keinen Platz in Riga", erklärte der Bürgermeister.

Belarus steht derzeit enorm unter internationalem Druck, weil es am Sonntag ein Ryanair-Flugzeug zur Landung in Minsk gezwungen und einen belarussischen Oppositionellen an Bord festgenommen hat. (AFP/dpa/fmü)