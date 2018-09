17-Jähriger wegen Planung eines islamistischen Anschlags festgenommen

Ein 17-Jähriger ist im hessischen Florstadt wegen Anschlagsplanungen festgenommen worden. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe hatte er sich schon besorgt.

Wiesbaden - Weil er einen islamistischen Anschlag im Rhein-Main-Gebiet geplant haben soll, ist ein 17-jähriger Deutscher aus dem hessischen Florstadt festgenommen worden. In der Vernehmung durch den Haftrichter habe der Jugendliche die Pläne gestanden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mit. Ihm wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen.

Der junge Mann soll sich laut Staatsanwaltschaft eine Anleitung zum Bau einer Bombe besorgt haben. Außerdem soll er versucht haben, über einen Internetversand Chemikalien für den Sprengstoff Triacetontriperoxid zu bestellen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler nach eigenen Angaben geringe Mengen von Bestandteilen, die zum Bau einer Bombe geeignet gewesen wären.

Den Hinweis auf den Jugendlichen bekamen die Ermittler vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Festnahme erfolgte den Angaben zufolge bereits am 1. September. Tags darauf wurde Haftbefehl erlassen. Seither sitzt der Jugendliche in Untersuchungshaft. Das hessische Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.

afp