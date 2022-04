Ukraine-Krieg: Russland weist Schuld an Butscha-Massaker von sich - Krieg in „zwei bis drei Wochen“ vorbei?

Von: Cindy Boden, Michelle Brey, Franziska Schwarz

Kiew beobachtet einen „schnellen Rückzug“ der russischen Truppen. Ein Berater von Selenskyj berichtet von etlichen getöteten Zivilisten auf den Straßen von Butscha. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ukraine-Konflikt *: Ukrainischen Truppen sollen die Kontrolle über die Region um Kiew zurückerobert haben (Update vom 2. April, 21.00 Uhr).

*: Ukrainischen Truppen sollen die Kontrolle über die Region um Kiew zurückerobert haben (Update vom 2. April, 21.00 Uhr). Reporter berichten von etlichen Leichen ziviler Opfer auf den Straßen von Butscha nahe Kiew (Update vom 3. April, 8.56 Uhr).

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und Präsident Selenskyj werfen Russland Völkermord vor (Update vom 3. April, 18.55 Uhr).

Russland bestätigt Luftangriffe mehrere Luftangriffe bei Kiew und Mykolajiw (Update vom 3. April, 20.35 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den militärischen Ereignissen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zu den Hintergründen der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 3. April, 22.48 Uhr: Ukrainische Politiker werfen den russischen Truppen gezielte Gewalt gegen Frauen und Mädchen vor. Der Parlamentsabgeordnete Olexij Gontscharenko berichtete in einem am Sonntag auf Twitter veröffentlichten Video von nackten Frauenleichen, die unweit von Kiew am Straßenrand gefunden worden seien. „Sie verstehen, was passiert ist“, sagte er – und deutete damit offensichtlich Vergewaltigungen an. Das ließ sich zunächst nicht überprüfen.

Im Ort Irpin unweit von Kiew seien Frauen und Mädchen erschossen worden, sagte Bürgermeister Olexander Markuschyn der Deutschen Welle. „Dann sind sie mit Panzern überfahren worden.“ Von russischer Seite gab es zunächst keine Reaktion zu den Vorwürfen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte in einer auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft zu den berichteten Gräueltaten, je schneller die ukrainische Armee die von Russland besetzen Gebiete „befreien“ könne, desto mehr würden die Menschenrechte dort gewahrt. Er fügte hinzu, sein Land brauche daher Unterstützung. „Wir brauchen Waffen – jetzt.“

Ukraine-Krieg: Tote und Verletzte im Osten und Süden der Ukraine

Update vom 3. April, 21.50 Uhr: Bei einem russischen Angriff auf ein Krankenhaus in Rubischne im Osten der Ukraine ist am Sonntag ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden. Eine feindliche Granate habe das Krankenhaus der Stadt getroffen, teilte der Gouverneur der Region, Serhij Gayday, am Sonntagabend im Messengerdienst Telegram mit. Er veröffentlichte ein Foto von Rettungshelfern, die Trümmer durchsuchen. Die Stadt in der Nähe von Luhansk in der Region Donbass war seit dem Beginn der russischen Invasion immer wieder Ziel von Bombenangriffen.

Auch in der südukrainischen Stadt Mykolajiw starb ein Mensch bei einem russischen Angriff. 14 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter ein 15-Jähriger, teilte der Gouverneur Vitali Kim auf Telegram mit. Auch in der Schwarzmeerstadt Otschakiw habe es einen Bombenangriff gegeben, fügte er hinzu. Dort habe es ebenfalls Tote und Verletzte gegeben, die genaue Zahl sei unklar.

Ukraine-Krieg: Russland bestätigt Luftangriffe in Regionen Kiew und Mykolajiw

Update vom 3. April, 20.35 Uhr: Russland hat mehrere Luftangriffe auf Militäreinrichtungen und Treibstofflager in den ukrainischen Regionen Kiew und Mykolajiw bestätigt. Unweit von Kiew sei in Wassylkiw ein Kontrollzentrum der Luftwaffenbasis zerstört worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow, am Sonntagabend.

Zudem seien Treibstofflager in der südukrainischen Region Mykolajiw sowie im Gebiet Riwne im Nordwesten mit Raketen attackiert worden. Zuvor hatte bereits der Bürgermeister von Mykolajiw, Olexander Senkewytsch, von mehrereren Raketeneinschlägen berichtet.

Ukraine-Krieg: Leichen von 410 Zivilisten im Großraum Kiew gefunden

Update vom 3. April, 18.55 Uhr: Nach den Berichten über die Gräueltaten von Butscha haben viele Politiker mit Entsetzen* reagiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Truppen einen Völkermord vorgeworfen. Nach dem Abzug der russischen Truppen seien die Leichen von 410 Zivilisten aus „den befreiten Gebieten in der Region Kiew in Sicherheit gebracht“ worden, sagte die Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa am Sonntag im ukrainischen Fernsehen. „Das ist eine Hölle, die dokumentiert werden muss, damit die Unmenschen, die sie geschaffen haben, bestraft werden“, schrieb sie auf Facebook. Experten hätten bereits 140 Tote gerichtsmedizinisch untersucht.

Ukraine-Krieg: Russisches Verteidigungsministerium weist Schuld an Butscha-Massaker von sich

Russland hat hingegen die Schuld für das Massaker an der Zivilbevölkerung in der ukrainischen Stadt Butscha von sich gewiesen. „In der Zeit, in der die Siedlung unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte stand, hat kein einziger Einwohner unter irgendwelchen Gewalttaten gelitten“, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums. Die russischen Soldaten hätten den Kiewer Vorort bereits am vergangenen Mittwoch verlassen.

Die Fotos und Videos von Leichen in den Straßen von Butscha bezeichnete das russische Verteidigungsministerium als „eine weitere Produktion des Kiewer Regimes für die westlichen Medien“. Die Behörde in Moskau deutete zudem an, dass die Aufnahmen gefälscht sein könnten – etwa weil einer der Menschen, die am Straßenrand liegen, in einer Videoaufnahme angeblich seine Hand bewegen soll. Das ist jedoch falsch. In dem entsprechenden Video ist keine Handbewegung zu sehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelt es sich um Leichen, die dort liegen. Auch in weiteren Aufnahmen, die in derselben Straße unter anderem von Pressefotografen gemacht wurden, liegen die Leichen an exakt derselben Stelle.

Ukraine-Krieg: Russische Berichte über Explosion nahe Belgorod

Update vom 3. April, 18.40 Uhr: Nach einem mutmaßlichen Angriff auf ein Öllager* nahe der russischen Stadt Belgorod vor wenigen Tagen soll es in dem Gebiet an der ukrainischen Grenze erneut zu einer Explosion gekommen sein. „Es gab einen Knall, Trümmer fielen auf den Boden“, schrieb der Verwaltungschef des Stadtbezirks Jakowlewski, Oleg Medwedew, am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben.

Der Verwaltungschef machte keine Angaben zu den Hintergründen des Vorfalls in dem Dorf Tomarowk. Die Trümmerteile würden untersucht und abtransportiert. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Am Freitag sollen nach russischer Darstellung zwei ukrainische Kampfhubschrauber in den russischen Luftraum eingedrungen sein und dann Luftschläge gegen das Öllager verübt haben. Die Ukraine gab eine Beteiligung nicht zu.

Ukraine-Krieg: Human Rights Watch wirft russischer Armee Kriegsverbrechen vor

Update vom 3. April, 15.00 Uhr: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat der russischen Armee in der Ukraine Kriegsverbrechen wie Hinrichtungen und Plünderungen vorgeworfen. In einem Bericht, der am Sonntag in Warschau veröffentlicht wurde, werden Fälle in der Umgebung der Städte Kiew, Charkiw und Tschernihiw genannt. Grundlage dafür ist nach Angaben der Menschenrechtler die Befragung von zehn Augenzeugen, Opfern und Bewohnern.

„Die von uns dokumentierten Fälle stellen unsägliche bewusste Akte der Grausamkeit und Gewalt an der ukrainischen Zivilbevölkerung dar“, erklärte Hugh Williamson, Europa-Direktor von HRW. „Vergewaltigung, Mord und andere gewaltsame Akte gegen Menschen in der Gewalt russischer Truppen sollten als Kriegsverbrechen untersucht werden.“

Ein ukrainischer Soldat geht in Butscha durch eine Straße, die von Trümmerresten gesäumt ist. (Foto vom 2. April 2022) © Mykhaylo Palinchak/dpa/picture alliance

Zu den aufgeführten Fällen gehört die Erschießung eines Mannes am 4. März in Butscha, nordwestlich von Kiew. Ein Augenzeuge berichtete demnach, dass fünf Männer von Soldaten gezwungen worden seien, am Straßenrand niederzuknien. Dann hätten die Russen ihnen ihre T-Shirts über den Kopf gezogen und einem von ihnen von hinten in den Kopf geschossen. In Butscha wurden nach dem Rückzug der russischen Armee mutmaßlichen Gräueltaten der Angreifer entdeckt.

Ukraine-Krieg: Seit Kriegsbeginn elf Bürgermeister entführt

Update vom 3. April, 14.33 Uhr: Nach Angaben aus Kiew sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine elf Bürgermeister entführt worden. Amtsträger aus Gemeinden in den Regionen Kiew, Cherson, Charkiw, Saporischschja, Mykolajiw und Donezk befänden sich in russischer „Gefangenschaft“, erklärte die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Sonntag.

Ukraine-Krieg: Vier ukrainische Bürgermeister haben angeblich die Seite gewechselt

Update vom 3. April, 14.16 Uhr: Die Bürgermeister der Stödte Rubizhne, Stanytsia Luhanska, Milove und Markivka arbeiten nun für Russland. Diesen Seitenwechsel teilte der Gouverneurs der Region Luhansk dem Kyiv Independent zufolge mit. Alle Angaben der beiden Seiten in dem Krieg lassen sich aktuell nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg-Verlauf: Selenskyj-Berater gibt Prognose zu Kriegsende ab

Update vom 3. April, 13.44 Uhr: Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch rechnet mit einem Ende des Ukraine-Krieges in „zwei bis drei Wochen“. Es hänge nun alles vom Ausgang der Kämpfe im Südosten des Landes ab. Die russische Armee habe keine Reserve mehr, behauptete er laut AFP nach einem Bericht der Nachrichtenseite strana.news.

Seit Längerem gibt es Spekulationen, dass Putin im Ukraine-Krieg unter „Zeitdruck“ steht. Der wolle den Krieg demnach bis zu den Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs beenden. In Russland sind diese am 9. Mai.

Getötete Zivilisten im Ukraine-Krieg – Baerbock kündigt weitere Moskau-Sanktionen an

Update vom 3. April, 13.33 Uhr: „Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden“: Mit diesen Worten hat nun Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf Twitter die jüngsten Meldungen über die Militärhandlungen in der Ukraine verurteilt.

Die Bilder der „hemmungslosen Gewalt“ aus Butscha seien „unerträglich“, schrieb sie weiter. Baerbock kündigte härtere Sanktionen gegen Moskau und weitere Hilfen für das ukrainische Militär an.

Ukraine-Krieg-News: Kiewer Bürgermeister wirft Putin Völkermord vor

Update vom 3. April, 13.22 Uhr: „Das, was in Butscha und anderen Vororten von Kiew passiert ist, kann man nur als Völkermord bezeichnen“, sagte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko an diesem Sonntag der Bild. Er machte Russlands Präsidenten persönlich dafür verantwortlich: „Es sind grausame Kriegsverbrechen, die Putin dort zu verantworten hat. Zivilisten, die mit verbundenen Händen erschossen wurden.“

Klitschko, der vor Kurzem in Berlin war, forderte: „Für die ganze Welt und insbesondere Deutschland kann es nur eine Konsequenz geben: Kein Cent darf mehr nach Russland gehen, das ist blutiges Geld, mit dem Menschen abgeschlachtet werden.“ Ein Embargo auf russisches Gas und Öl müsse sofort kommen. Das russische Verteidigungsministerium nahm zu den Vorwürfen zunächst nicht Stellung.

Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen* zeigte sich nach der Entdeckung zahlreicher getöteter Zivilisten in der Region um Kiew entsetzt: „Eine unabhängige Untersuchung ist dringend erforderlich“, twitterte sie.

Ukraine-Krieg: EU will „Gräueltaten“ in Vororten von Kiew untersuchen

Update vom 3. April, 12.56 Uhr: EU-Ratspräsident Charles Michel ergänzte auf Twitter, den wirtschaftlichen Druck auf Russland weiter erhöhen zu wollen. „Weitere EU-Sanktionen und Unterstützung (für die Ukraine) sind auf dem Weg“, erklärte er auf seinem Profil. Anlass für seine Tweets sind die aktuellen Berichts und Bilder aus Butscha.

Update vom 3. April, 11.49 Uhr: Die EU will nach Angaben von Ratspräsident Charles Michel die Untersuchung von „Gräueltaten“ der russischen Armee in Vororten von Kiew unterstützen. Michel zeigte sich bei Twitter „erschüttert“ über Bilder aus Butscha (heutiges Update von 10.18 Uhr).

Michel sprach von einem „Massaker“. Die EU werde bei der „Sammlung der notwendigen Beweise für die Verfolgung vor internationalen Gerichten“ helfen, kündigte er an.

In Butscha waren nach dem Rückzug der russischen Armee zahlreiche Tote gefunden worden. Auch auf den Straßen lagen Leichen. Nach Angaben der Behörden wurden inzwischen 280 Menschen in Massengräbern beerdigt. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak teilte auf Twitter ein Foto, auf dem erschossene Männer zu sehen waren. Einem waren die Hände auf dem Rücken gefesselt. Die Echtheit konnte nicht unabhängig geprüft werden.

Aufnahme vom 1. April: Szenen der Zerstörung in Butscha © Oleksandr Ratushniak/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Putin-Truppen feuern Raketen auf Treibstofflager bei Odessa

Update vom 3. April, 11.21 Uhr: Die Bombardierungen gehen weiter: Die ukrainische Seite meldete am Morgen bereits Rauchsäulen und Flammen über Odessa. Nun haben Putins Truppen eine Ölraffinerie sowie drei Treibstofflager nahe der Drei-Millionen-Metropole mit Raketen angegriffen. Die Hafenstadt ist im Ukraine-Krieg strategisch wichtig.

Das teilte das russische Verteidigungsministerium an diesem Sonntag mit. Moskau behauptet, nur militärische Ziele im Nachbarland anzugreifen. Dagegen wirft die Ukraine Russland vor, auch zivile Infrastruktur und Wohngebiete unter Beschuss zu nehmen - das jüngste bekannte Beispiel ist Butscha (siehe heutiges Update von 10.18 Uhr).

Ukraine-Krieg-News: Putin-Soldaten verweigern wohl Befehle

Update vom 3. April, 10.37 Uhr: Der Kampfgeist mehrerer russischer Brigaden sinkt. Konkret geht es um die 20. Gardearmee, die dritte motorisierte Infanterie sowie die 58. Brigade. Das berichtet der Kyiv Independent und beruft sich dabei auf eine aktuelle Mitteilung der ukrainischen Streitkräfte. Laut dem Bericht weigern sich die Befehlshaber, zu kämpfen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Reporter berichten von Leichen auf Straßen von Kleinstadt bei Kiew

Update vom 3. April, 10.18 Uhr: Das Entsetzen über die mutmaßlich russische Gräueltat in der Kleinstadt Butscha nahe Kiew (siehe vorheriges Update) ist groß. „Alle diese Menschen wurden erschossen“, sagte Bürgermeister Anatoly Fedoruk laut AFP.

Die Straßen der Kleinstadt seien mit Leichen übersät. Es stünden Autos auf den Straßen, in denen „ganze Familien getötet wurden: Kinder, Frauen, Großmütter, Männer“.

Ukraine-Krieg-News: Selenskyj-Berater beklagt etliche tote Zivilisten in Butscha

Update vom 3. April, 8.56 Uhr: Das Kriegsgeschehen in der Ukraine in der Nacht machte auch vor Zivilisten nicht halt. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak twitterte am Samstagabend über zahlreiche Todesopfer: „Sie waren nicht beim Militär, sie hatten keine Waffen, sie stellten keine Bedrohung dar“, schrieb er. „Wie viele derartige Fälle ereignen sich gerade in den besetzten Gebieten?“, schrieb er laut Nachrichtenagentur dpa.

Podoljak bezog sich dabei auf die zurückeroberte Stadt Butscha nordwestlich von Kiew im Ukraine-Krieg. Dutzende tote Zivilisten seien hier auf den Straßen entdeckt worden. Viele von ihnen seien von russischen Soldaten erschossen worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Auch AFP-Reporter meldeten den Vorfall in der Nacht. Sie sahen auf einer einzigen Straße in Butscha mindestens 20 Leichen liegen. Die Toten trugen zivile Kleidung.

Die Behörden beerdigten unterdessen rund 280 Zivilisten in Butscha in einem Massengrab. Die Leichen konnten während der russischen Besatzungszeit nicht beigesetzt werden, verlautete nach Angaben der Ukrajinksa Prawda aus der Verwaltung.

Aufnahme vom 1. März: Straßenszene aus Butscha mit russischen Militärfahrzeugen © Serhii Nuzhnenko/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Seite meldet Rückeroberung der Region Kiew

Update vom 3. April, 6.14 Uhr: Die ukrainische Regierung wertete den „schnellen Rückzug“ der russischen Truppen aus dem Großraum Kiew (siehe vorheriges Update) und der weiter nördlich gelegenen Region Tschernihiw als Beleg für den von Moskau angekündigten Strategiewechsel. Die russische Armee wolle sich nun „nach Osten und Süden zurückziehen und dort die Kontrolle über große besetzte Gebiete behalten“, sagte Michailo Podoljak, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Die russischen Truppen hatten sich bereits in den vergangenen Tagen aus den nordwestlich von Kiew gelegenen Vororten Irpin und Butscha zurückgezogen, nachdem ihr Versuch, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln, gescheitert war.

Ukraine-Krieg-News: Selenskyj-Seite meldet Rückeroberung der Region Kiew

Update vom 2. April, 21.00 Uhr: Die Truppen der Ukraine haben nach Angaben von Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malyar das gesamte Gebiet rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew zurück unter ihre Kontrolle gebracht. Das bestätigte die Politikerin in einem Post auf Facebook. „Die gesamte Region Kiew ist von Angreifern befreit“, so Malyar. Informationen wie diese lassen sich jedoch aktuell nur schwer überprüfen.

Nach Angaben der Regierung in Kiew sei es darüber hinaus gelungen, tausende Menschen aus den umkämpften Städten in der Ostukraine zu evakuieren. So hätte 765 Zivilisten die Stadt Mariupol mit eigenen Fahrzeugen verlassen können. Fast 500 Zivilisten seien wiederum aus der Stadt Berdjansk geflohen, wo auch zehn Busse gestartet sein sollen. Die Evakuierungen sollen am Sonntag fortgesetzt werden. „Wir arbeiten weiter“, schrieb die Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram.

Ukraine-Krieg: Ukrainer kehren aus dem Ausland in die Westukraine zurück

Update vom 2. April, 19.55 Uhr: Laut Angaben des örtlichen Militärchefs Maxim Kosyzkyj sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden etwa 19.000 Menschen aus dem Ausland in die Westukraine zurückgekehrt. Im gleichen Zeitraum sollen etwa 14.000 Menschen die Ukraine verlassen haben. Damit seien mehr Ukrainer eingereist als ausgereist.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar seien 556 000 Menschen wieder eingereist, berichtete Kosyzkyj weiter. Mehr als 1,3 Millionen Ukrainer hätten über die Region Lwiw im Westen der Ukraine das Land verlassen.

Ein vermisster ukrainischer Kriegsfotograf wurde nahe Kiew tot aufgefunden. Er wurde offenbar von russischen Soldaten erschossen.

Update vom 2. April, 14.52 Uhr: Das Rote Kreuz hat in der Ukraine erneut einen Versuch gestartet, Einwohner aus der umkämpften Stadt Mariupol herauszuholen. Nachdem das Vorhaben am Freitag gescheitert war, brach am Samstag ein Team aus neun Helfern erneut aus der Stadt Saporischschja auf. Das teilte ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf mit. Ziel ist es, sichere Fluchtkorridore zu schaffen. Das Rote Kreuz will dann mit drei Fahrzeugen den Konvoi begleiten. So sollten alle Seiten an den humanitären Charakter der Aktion erinnert werden, hieß es.

Nach Angaben der Regierung in Kiew wurden am Samstag für mehrere umkämpfte ukrainische Städte insgesamt sieben Fluchtkorridore eingerichtet (siehe Update von 11.20 Uhr).

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Berater erwartet keine „Afghanisierung“, sondern Rückzug russischer Truppen

Update vom 2. April, 14 Uhr: Mykhailo Podolyak, ukrainischer Präsidentenberater, geht offenbar nicht davon aus, dass sich der Ukraine-Krieg über einen längeren Zeitraum ziehen werde. Auf der Plattform Twitter schrieb er, dass es „keine ‚Afghanisierung‘“ geben werde. Die Taliban hatte Afghanistan nach jahrzehntelangen Kämpfen im August 2021 schließlich die Macht über das Land übernommen.

„Die russischen Streitkräfte werden alle Gebiete mit Ausnahme des Südens und des Ostens verlassen und versuchen, sich dort einzugraben, eine Luftabwehr aufzubauen, die Verluste drastisch zu reduzieren und die Bedingungen zu diktieren“, so die Prognose des ukrainischen Beraters, der auch an den Verhandlungen mit Russland teilnimmt. „Ohne schwere Waffen werden wir nicht in der Lage sein, die russischen Truppen zu vertreiben“, schrieb er abschließend und stellt so auch eine Forderung nach Ausrüstung an den Westen.

Ukraine-Krieg: Kiew beobachtet „schnellen Rückzug“ russischer Truppen

Update vom 2. April, 12.47 Uhr: Die ukrainische Regierung beobachtet nach eigenen Angaben einen „schnellen Rückzug“ der russischen Streitkräfte im Norden des Landes. Die Angreifer würden in den Regionen von Kiew und Tschernihiw zurückfallen, sagte Michailo Podoljak, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, am Samstag. Moskaus Ziel sei dabei offensichtlich: Es wolle seine Truppen „nach Osten und Süden zurückziehen und dort die Kontrolle über große besetzte Gebiete behalten“.

Ukraine-Krieg: Fluchtkorridore für Menschen in umkämpften Städten eingerichtet

Update vom 2. April, 12.42 Uhr: Präsident Selenskyj hat zwei ukrainischen Generälen ihre Ränge aberkannt*. Ein Generalmajor wurde festgenommen.

Update vom 2. April, 11.20 Uhr: Für die bedrängte Zivilbevölkerung in umkämpften Städten der Ukraine sind am Samstag nach Angaben der Regierung in Kiew sieben Fluchtkorridore eingerichtet worden. Aus der besonders schwer von Gefechten betroffenen Stadt Mariupol im Süden soll ein Weg für Privatfahrzeuge in Richtung der Stadt Saporischschja führen, wie Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk in Kiew mitteilte. Aus der Stadt Berdjansk sollten Zivilisten mit Bussen abgeholt werden, aber auch mit Autos Richtung Saporischschja fliehen können. Aus umkämpften Gebieten im Osten des Landes führten fünf Korridore in die Stadt Bachmut, schrieb Wereschtschuk in ihrem Nachrichtenkanal bei Telegram.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee rückt wohl weiter auf russische Truppen vor

Update vom 2. April, 10.45 Uhr: Die ukrainische Armee rückt nach britischen Geheimdienstinformationen in der Nähe der Hauptstadt Kiew weiter auf russische Truppen vor, die auf dem Rückzug sind. Nach einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums von Samstag in London dauern auch Versuche der Ukrainer an, am nordwestlichen Rand der Hauptstadt von Irpin in Richtung Bucha und Hostomel vorzustoßen.

Vom wichtigen Frachtflughafen Hostomel, der seit Beginn des Krieges am 24. Februar umkämpft ist, hätten sich die Russen inzwischen zurückgezogen, hieß es weiter. Auch entlang der östlichen Achse seien mehrere Dörfer von ukrainischen Einheiten zurückerobert worden, ebenso wie eine wichtige Straße in der Stadt Charkiw im Osten des Landes. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben war nicht möglich.

Ukraine-Krieg: Selenskyj wendet sich auf Russisch an Soldaten-Eltern - „Der Tod für viele junge Kerle“

Erstmeldung: Kiew - Die Lage in der Ukraine ist weiterhin äußert angespannt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* rechnet mit heftigen russischen Angriffen im Osten seines Landes. „Russische Soldaten werden in den Donbass geholt. Genauso in Richtung Charkiw“, sagte der Staatschef in einer Videoansprache in der Nacht zum Samstag. „Im Osten unseres Landes bleibt die Lage sehr schwierig.“

Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass russische Truppen aus der Sperrzone um das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl und aus den angrenzenden Gebieten in Belarus zurückgezogen würden. Sie sollten augenscheinlich in das russische Gebiet Belgorod verlegt werden, von wo der Vorstoß nach Charkiw erfolgt.

Ukraine-Krieg: Explosionen in einem Tanklager könnten Versorgung der russischen Truppen vor Charkiw bremsen

Das britische Militär ging aber davon aus, dass die Explosionen in einem Tanklager und einem Munitionsdepot in Belgorod die Versorgung der russischen Truppen vor Charkiw bremsen. Das teilte das Verteidigungsministerium in einem Tweet mit. In Belgorod war am Freitagmorgen ein Tanklager in Flammen* aufgegangen. Örtliche Behörden schrieben dies dem Angriff zweier ukrainischer Kampfhubschrauber zu. Quellen in Kiew äußerten sich ausweichend. Tage vorher hatte es in Belgorod Explosionen in einem Munitionslager gegeben.

Ukraine-Krieg: Russland beschießt wohl mehrere Großstädte im Süden mit Raketen

Außerdem haben russische Truppen in der Nacht auf Samstag nach ukrainischen Angaben mehrere Großstädte im Süden des Landes mit Raketen beschossen. In der Stadt Dnipro seien zwei oder drei schwere Explosionen zu hören gewesen, berichtete das Portal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf die Gebietsverwaltung.

Die Umgebung der Stadt Krywyj Rih wurde demnach mit Raketenwerfern beschossen. Dabei sei eine Tankstelle in Brand geraten, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Olexander Wilkul, mit. Seinen Angaben nach setzten die russischen Kräfte Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad (Hagel) ein. Wie alle Berichte aus den Kampfzonen waren die Angaben nicht unabhängig überprüfbar. Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gingen zuletzt weiter.

Ukraine-Krieg: Selenskyj berichtet von mehr als 3000 geretteten Menschen aus Mariupol

Derweil sind aus der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol nach Angaben von Selenskyj mehr als 3000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. „Heute gab es in drei Regionen humanitäre Korridore: Donezk, Luhansk und Saporischschja“, sagte er in seiner nächtlichen Video-Ansprache. „Uns ist es gelungen, 6266 Menschen zu retten, darunter 3071 Menschen aus Mariupol.“

Der ukrainische Präsident führte nicht aus, ob die Menschen aus Mariupol direkt aus der von der russischen Armee eingekesselten Stadt herausgeholt wurden oder sie zunächst auf eigene Faust aus Mariupol flohen und dann in Sicherheit gebracht wurden. Mariupol steht seit Wochen unter massivem Beschuss der russischen Streitkräfte.

Auf Russisch wandte sich Selenskyj auch an die Eltern der jungen Männer in Russland, die dort zum 1. April zum Wehrdienst eingezogen wurden. „Schützen Sie ihre Kinder!", sagte er. Die Eltern sollten alles tun, um ihre Söhne vor der Armee zu bewahren. Das Risiko sei hoch, dass sie in den Krieg in der Ukraine geschickt würden. „Das ist der garantierte Tod für viele ganz junge Kerle."