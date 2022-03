Flucht aus der Ukraine: «Gerade befinden sich dort 48 Busse»

Flucht aus der Ukraine: «Gerade befinden sich dort 48 Busse» © IMAGO/Christoph Reichwein

Zahlreiche Busse stehen in der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol bereit, um Zivilisten in Schutz zu bringen.

Kiew/Mariupol - «Gerade befinden sich dort 48 Busse», sagte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Freitag in einer Videobotschaft. In der etwa 70 Kilometer von Mariupol entfernten Stadt befinde sich zudem ein Tankfahrzeug für die Betankung von Privatfahrzeugen. Für die weitere Flucht sei mit der russischen Seite ein Korridor bis in die Großstadt Saporischschja vereinbart. Darüber hinaus gebe es eine Vereinbarung über eine weitere Fluchtroute vom russisch besetzten Melitopol nach Saporischschja.

Noch immer nicht geklärt ist das Schicksal Hunderter Menschen, die sich in Kellern des Theaters von Mariupol vor russischen Angriffen in Sicherheit gebracht hatten. Ukrainischen Angaben zufolge harrten dort mehr als 1000 Menschen aus, als das Gebäude bei einer Attacke komplett zerstört wurde. Die Stadtverwaltung von Mariupol teilte unter Berufung auf Augenzeugenberichte nun mit, dass etwa 300 Menschen getötet worden seien. Der Großteil der Hafenstadt steht mittlerweile unter Kontrolle der russischen Truppen. Unabhängige Berichte lagen nicht vor. Am 24. Februar hatte Russland einen Angriffskrieg gegen den Nachbarn begonnen. UN-Angaben zufolge wurden bereits mehr als 1000 Zivilisten getötet. Kiew geht von weitaus höheren Opferzahlen aus.

Tschechien: Über 226 000 Flüchtlinge erhalten Papiere

Prag - Seit Beginn der russischen Invasion vor einem Monat haben bereits mehr als 226 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Tschechien eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Innerhalb von 24 Stunden seien knapp 4000 Anträge bearbeitet worden, teilte das Innenministerium in Prag am Freitag mit. Mit den Papieren können die Geflüchteten eine Arbeit im Land aufnehmen. Die Regierung schätzt die Gesamtzahl der Ukraine-Flüchtlinge in Tschechien aufgrund von Mobilfunkdaten höher ein, nämlich auf rund 300 000. Der EU- und Nato-Mitgliedstaat Tschechien hat rund 10,5 Millionen Einwohner.

Der Leiter der Hilfsorganisation Clovek v tisni (Menschen in Not), Simon Panek, kritisierte das langfristige Krisenmanagement des Landes als unzureichend. «Die tschechische Regierung unterschätzt immer noch, was uns erwartet», sagte der 54-Jährige im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Statt die Menschen vorübergehend bei Freiwilligen zu Hause unterzubringen, müssten Wohnungen für Monate und Jahre bereitgestellt werden. Zudem sei eine bessere Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Tschechiens anzustreben. «Die jetzige Solidarität ist großartig, aber sie wird nachlassen», mahnte Panek. (dpa)