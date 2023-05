Scholz‘ Flucht-Gipfel schon zum Scheitern verurteilt? Vorwürfe aus Berlin - „Kostet jedes Mal eine Milliarde“

Von: Florian Naumann

Am Mittwoch steht der nächste Migrationsgipfel an. Die Zeichen stehen auf Zoff. Die Länder wollen mehr Geld. Aus Berlin kommen Vorwürfe.

Berlin - Vor dem Migrationsgipfel im Kanzleramt fordern Bundesländer mehr Geld aus Christian Lindners Haushalt für die Versorgung von Flüchtlingen und Migranten. „Ich werde mich nächste Woche dafür einsetzen, dass auch der Bund einen Beitrag leistet“, sagte Brandenburgs Landeschef Dietmar Woidke (SPD) der Märkischen Oderzeitung. Man sei in Gesprächen über die Summe.

„Für Unterbringung, Versorgung und vor allem Integration müssen deutlich mehr Mittel fließen – und zwar dauerhaft“, forderte auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im Spiegel. CSU-Chef Markus Söder sagte am Samstag auf dem CSU-Parteitag: „Es braucht mehr Geld, es braucht bessere Unterbringung, und es braucht auch keine deutschen Alleingänge bei der Aufnahme. Wenn die Ampel die Kommunen am ausgestreckten Arm verhungern lässt, dann spaltet das das Land.“

Flucht nach Deutschland: Streit bei Scholz‘ Gipfel droht - haben die Länder „Hausaufgaben“ nicht gemacht?

Doch vor dem Termin am Mittwoch (10. Mai) droht wohl vor allem Streit. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hat erneute Geldforderungen der Länder bislang strikt zurückgewiesen. Die Ampel-Koalition betont, laut Verfassung seien die Länder zuständig. Dennoch sei der Bund in den vergangenen Jahren Ländern und Kommunen freiwillig mit Milliardenzahlungen beigesprungen.

Zudem gibt es den Vorwurf, dass etliche Landesregierungen die milliardenschweren Zuwendungen der Bundesebene für die Flüchtlingsbetreuung und -unterbringung nicht an die Kommunen weitergereicht haben. Das betrifft auch Bayern, wie Merkur.de im März berichtete.

Viele der 16 Bundesländer hätten zudem ihre Hausaufgaben weder bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber noch bei der Digitalisierung der Ausländerbehörden gemacht, hieß es aus Regierungskreisen. Hintergrund der Debatte sind stark gestiegene Ankunftszahlen von Flüchtlingen und Migranten.

Flucht-Gipfel bei Scholz: Ampel erhebt intern Vorwürfe - „Kostet jedes Mal eine Milliarde“

Der Bund hatte erst 2022 den größten Teil der Kosten für die Versorgung der rund eine Million ukrainischen Kriegsflüchtlinge von den Ländern übernommen, wie auch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) im Bundestag betonte. Berlin verweist zudem auf die Überschüsse in den Haushalten der meisten Bundesländer und vieler Kommunen und massive Defizite im Bundeshaushalt. In der Bundesregierung wird deshalb auch vor einem Scheitern des Bund-Länder-Treffens am Mittwoch gewarnt.

Migration: Wie viele Menschen sind 2023 nach Deutschland gekommen? In den ersten vier Monaten des Jahres wurden in Deutschland laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 101.981 Erstanträge auf Asyl gestellt. Das waren 78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Würde sich diese Entwicklung fortsetzen, wären dieses Jahr mehr als 300.000 Asylanträge möglich - nach 218.000 Erstanträgen im vergangenen Jahr. Diese Menschen müssen in den Kommunen untergebracht werden - neben der rund eine Million Ukraine-Flüchtlingen.

Schon im Februar waren Gespräche gescheitert - zum Unmut auch vieler Landräte. Dass es diesmal besser läuft, scheint tatsächlich fraglich. Geld stehe bei dem Treffen „nicht im Mittelpunkt“, sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag (5. Mai). Es gehe um „Herausforderungen, die nicht zuvorderst mit Geld zu lösen sind“. Ein in Berlin gern zitierter Satz zu Treffen mit den Ländern lautet, diese kosteten den Bund jedes Mal mindestens eine Milliarde Euro. Die Kommunen sind gar nicht erst zu dem Termin eingeladen.

Grünen-Wende beim Asyl? Nouripour deutet Kompromiss bei „sicheren Herkunftsstaaten“ an

Wie zuvor SPD-Chef Lars Klingbeil forderte auch der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migration, Joachim Stamp (FDP), eine Ausweitung der Liste der sogenannten sicheren Herkunftsländer. „Ich schlage vor, sehr zügig mit Georgien und der Republik Moldau umfassende Migrationspartnerschaften auf den Weg zu bringen“, sagte der FDP-Politiker dem Spiegel. Darin solle dann auch geklärt werden, dass abgeschobene Georgier und Moldawier Einsprüche gegen abgelehnte Asylanträge von ihrer Heimat aus einreichen müssen.

Mit der Einstufung der EU-Beitrittsaspiranten als „sichere Herkunftsstaaten“ könnten Asylverfahren für Antragsteller aus diesen Ländern wegen einer sehr geringen Anerkennungsquote beschleunigt werden. Schon Angela Merkels GroKo wollte diese Einstufung von Moldau und Georgien, was die grün-mitregierten Bundesländer im Bundesrat aber verhinderten.

Das könnte sich nun ändern. Grünen-Chef Omid Nouripour erklärte zuletzt laut einem Bericht der taz, für eine Statusänderung bei den Maghrebstaaten Tunesien, Marokko und Algerien sei seine Partei nicht zu haben. Anderes gelte aber für „EU-Beitrittskandidaten, die weitgehende Reformen bei Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten umsetzen“. Zumindest Moldau zählt zu den Beitrittskandidaten. (rtr/fn/AFP)