Flüchtlinge aus der Ukraine: Shuttle-Züge der Bahn nach Berlin

Ein Mann hält Ukrainische Pässe © Annette Riedl / dpa

Wegen der wachsenden Zahl von in Deutschland eintreffenden Ukraine-Flüchtlingen setzt die Deutsche Bahn (DB) zusätzliche Züge ein.

Frankfurt an der Oder / Berlin - Seit Donnerstag verkehrten Shuttle-Züge zwischen Frankfurt an der Oder, das an der Grenze zu Polen liegt, und Berlin, teilte das Unternehmen mit. Die Züge fahren demnach sechsmal täglich und sollen die bisher auf der Route eingesetzten acht Fernverkehrsverbindungen pro Tag ergänzen.

Die eingesetzten Züge können insgesamt rund 5000 Reisende aufnehmen, wie die Bahn ausführte. Damit werde das Angebot zwischen der polnischen Grenze und Berlin verdoppelt.



Insgesamt könnten die Geflüchteten derzeit rund 40 internationale Fernzüge nutzen, um nach Deutschland zu fahren - die Einreise sei über Polen, Österreich und Tschechien möglich. Auf deutscher Seite könnten die Menschen mit einem ukrainischen Ausweisdokument und ohne Fahrkarte bis nach Berlin, Dresden, Nürnberg und München weiterreisen.

Für diejenigen, die andere Orte in Deutschland oder im europäischen Ausland ansteuern, gibt es den Angaben zufolge das kostenlose "helpukraine"-Ticket, das in DB-Reisezentren und -Agenturen ausgegeben wird. Es gilt im Fern- und Nahverkehr.



