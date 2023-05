Flüchtlingsgipfel: Bartsch kritisiert Scholz

Teilen

Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken © IMAGO/Felix Zahn/photothek.net

Der Flüchtlingsgipfel, der für Mittwoch angesetzt ist, kommt für den Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch «viel zu spät».

Berlin - «Man sieht die gewaltigen Probleme, die gewaltigen Herausforderungen und es hätte längst im Kanzleramt ein Gipfel geben müssen», sagte Bartsch am Dienstag.

Zudem sei die gesamte Diskussion für den Fraktionsvorsitzenden «beschämend». So ginge es in der Debatte um Finanzen und Zäune an den Grenzen - doch die Kommunen, die sich mit dem Thema Flüchtlinge befassten, säßen nicht mit am Tisch. «Der richtige Weg wäre, dass der Bundeskanzler neben den Ministerpräsidenten auch kommunale Vertreterinnen und Vertreter einlädt», betonte Bartsch. (dpa)