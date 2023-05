Scholz greift vor Flüchtlingsgipfel ein – Details aus internem Papier durchgesickert

Von: Andreas Schmid

Olaf Scholz richtet am Mittwoch einen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt aus. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Olaf Scholz schaltet sich in den Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern ein. Er verlangt mehr Abschiebungen. News-Ticker vor dem Gipfel am Mittwoch (10. Mai).

Update vom 9. Mai, 11.57 Uhr: Vor dem Flüchtlingsgipfel hat Kanzler Olaf Scholz nun für eine Einigung geworben. In Deutschland seien die Länder für viele gesamtstaatlich wichtige Aufgaben „ausführend verantwortlich“, sagte der Kanzler. „Deshalb ist es wichtig, dass wir uns verständigen.“ Scholz sprach von einer „großen gemeinsamen Aufgabe in einem erfolgreichen föderalen Staat“. Dafür müssten Bund, Länder und Gemeinden eng zusammenarbeiten.

Zum großen Streitpunkt der Finanzierung sagte Scholz, der Bund trage schon jetzt 90 Prozent der Kosten für ukrainische Flüchtlinge, die ohne eigenes Asylverfahren Bürgergeld erhielten. Man werde mit den Ländern aber sicher darüber reden müssen, was 2023 noch erforderlich und möglich sei.

Inhaltlich solle es bei dem Treffen am Mittwoch unter anderem um die notwendige Digitalisierung der Ausländerbehörden gehen, sagte Scholz. Auch die Zahl der Abschiebehaftplätze, die Erreichbarkeit von Behörden und eine Beschleunigung der Asylverfahren sollten angesprochen werden.

Erstmeldung vom 8. Mai: Berlin – Kurz vor dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch greift offenbar das Kanzleramt in die Debatte ein und verlangt deutlich mehr Abschiebungen. In einer Beschlussvorlage, aus der die Bild-Zeitung zitiert, steht: „Bund und Länder werden die Zahl der Rückführungen ausreisepflichtiger Personen steigern.“ Die Abschiebehaft soll effektiver werden; Gewahrsam wird von zehn auf 28 Tage verlängert, so der Plan.

„Der Verstoß gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote wird als eigenständiger Haftgrund“ geregelt, so der Bericht. Vor Abschiebungen sollen die Behörden auch Privaträume betreten dürfen, Klagemöglichkeiten sollen in vielen Fällen nicht mehr aufschiebend wirken.

Flüchtlingsgipfel: Sachleistungen für Flüchtlinge statt Geld?

Bisher fokussierte sich die Debatte vor dem Bund-Länder-Gipfel auf Finanzfragen. Neben dem SPD-geführten Kanzleramt dringt auch die FDP darauf, einen Kurswechsel einzuleiten. Das Treffen müsse eine „Zeitenwende in der Migrationspolitik“ einleiten, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. „Geld löst in dieser Situation kein einziges Problem“, sagte er. „Was wir brauchen, sind politische Lösungen.“

Die FDP spreche sich außerdem dafür aus, Asylbewerbern verstärkt Sachleistungen, anstatt Geld zukommen zu lassen. Dass so viele Migranten nach Deutschland kommen wollten, habe „auch mit dem deutschen Sozialstaat zu tun“, sagte der FDP-Generalsekretär.

Ricarda Lang stellt sich vor Flüchtlingsgipfel auf Seite der Länder

Derweil hat sich die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang der Forderung der in dieser Frage geschlossen agierenden Bundesländer nach mehr Geld vom Bund angeschlossen. Zu den „tatsächlichen Problemen“ vor Ort gehöre „vor allem das mangelnde Geld“, sagte sie in der ARD.

Worüber streiten Bund und Länder?

Auf dem Bund-Länder-Gipfel mit Kanzler Scholz soll am Mittwoch (10. Mai) über Flüchtlinge beraten werden. Die Kosten zur Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden sind dabei ein großer Streitpunkt zwischen Bund und Ländern.

Dass der Bund die Länder dabei finanziell unzureichend unterstütze, geht aus einem Papier der Länderfinanzminister hervor, das nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend einvernehmlich abgestimmt wurde. Darin beklagen die Länder Kürzungen bei Kostenübernahmen durch den Bund und infolgedessen eine völlig unzureichende Finanzausstattung, obwohl die Belastungen steigen.

Allerdings plant der Bund laut einer Beschlussvorlage der Ampel-Koalition keine Erhöhung der Hilfen für Flüchtlinge. Man stelle den Ländern bereits Milliarden zur Verfügung, heißt es darin.