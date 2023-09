Wenn Aiwanger steht, muss es Söder auch

Von: Georg Anastasiadis

In der Flugblatt-Affäre um Aiwanger bleibt Söder (l.) nicht viel Spielraum, kommentiert Merkur-Chefredakteur Anastasiadis. © Peter Kneffel/dpa/Klaus Haag/Montage:IPPEN.MEDIA

Im bayerischen Bruderkrieg ist ein Friedensschluss in weiter Ferne. Gibt Söder nach, droht ihm nach der Wahl der eigene Sturz. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

München – Sieh an. Die FDP fordert den Wiederaufbau der drei zuletzt stillgelegten Atommeiler, um Deutschlands Energieversorgung zu retten. CSU-Chef Söder, der das schon vor fast einem halben Jahr verlangt hat, könnte die FDP-Volte in besseren Zeiten als weiteren Punktsieg gegen die Schnellspanner von der Berliner Ampel feiern. Doch für die Energiesicherheit interessieren sich Söders Landeskinder gerade so überhaupt nicht. Sie sind berauscht vom Hallodri Hubert Aiwanger. Söders Angstgegner badet trotz Lügenvorwürfen und gewaltigen Erinnerungslücken Abend für Abend im Drachenblut der Ovationen, die ihm seine Fans in den Bierzelten bereiten. Für sie zählt nur eins: Aiwanger steht, wo Söder manchmal schwankt.

Flugblatt-Affäre: Überlebt Söder Aiwangers Skandal?

Der CSU-Chef, wahrlich kein Kind von Traurigkeit, ist ausnahmsweise mal unschuldig, bekommt aber im Landtagswahlkampf eingeschenkt, als gelte es für alle Missetaten eines politischen Lebens zu büßen. Bayern fragt sich, ob Aiwanger seinen Skandal überlebt – aber die gleiche Frage stellt sich Söder gerade für sich selbst. Ganz gleich, wie er im Fall seines Stellvertreters entscheidet, dem Ministerpräsidenten droht schlimmes Unheil an der Wahlurne. Lässt er den niederbayerischen Volkstribun fallen, rächen sich dessen Fans mit dem Stimmzettel. Hält er ihn aber im Amt, wenden sich die von der CSU ab, die auf Anstand und Ehrbarkeit in der Politik pochen. Ob die CSU ihrem Chef am Ende aber ein Einknicken plus ein Wahlergebnis von 35 minus X verzeiht, ist fraglich.

Freie Wähler stützen Aiwanger – Söder in Bedrängnis

Nun darf man annehmen, dass jene, deren Herz für Aiwanger schlägt, diesen so oder so wählen werden, ganz gleich, wie sich Söder entscheidet. Dieser muss wissen: Nach einem starken Wahlergebnis wird sein Rivale in den nächsten Jahren erst richtig aufdrehen. Auch die Partei der Freien Wähler scheint sich entschlossen zu haben, mit ihrem Chef durch dick und dünn zu gehen, auch wenn sie dabei ihre Unschuld verliert. Mit seinem Ultimatum an Aiwanger zur Beantwortung der 25 Fragen hat Söder am Freitag versucht, das Heft des Handelns zurückzugewinnen. Doch viel Raum für Manöver bleibt dem Ministerpräsidenten nicht mehr. Wenn Aiwanger steht, dann muss diesmal auch Söder stehen. Sonst gehört er der Katz, und seine altehrwürdige CSU auch.