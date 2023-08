Prigoschins Tod könnte „katastrophale Auswirkungen“ auf Putins Militär haben

Von: Judith Goetsch

Nach Meldungen über den Tod von Jewgeni Prigoschin spalten sich die Meinungen der Experten. Wie schwerwiegend werden die Konsequenzen für Putin?

Moskau – Der Kreml muss reagieren. Videos auf der Plattform X, früher bekannt als Twitter, sollen Wladimir Putin bei einer raschen Rückkehr nach Moskau zeigen. Ende Juni hatte Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, seine Kämpfer zum Marsch auf die russische Hauptstadt aufgerufen. Den Aufstand brach er rasch wieder ab und willigte ein, gemeinsam mit seinen Kämpfern nach Belarus ins Exil zu gehen. Prigoschin soll nun am Mittwochabend bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentliche eine Passagierliste eines abgestürzten Privatjets mit zehn Namen, unter ihnen auch Prigoschin. Nach aktuellen Informationen gibt es nach dem mysteriösen Absturz keine Überlebenden. Wird sich die Wagner-Gruppe jetzt an Putin rächen?

Droht ein neuer Wagner-Aufstand?

Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, geht von einer Vergeltungsaktion aus: „Die PMC-Söldner von Wagner werden sich an Putin und Schoigu für den Tod ihres Anführers rächen. Rufe nach Rache an den Mördern füllen die Chaträume von Prigoschins Kanälen. Die Ordnungskräfte zweier Regionen wurden in Alarmbereitschaft versetzt“, schrieb er auf X.

Wie Newsweek berichtet, befürchtet der russische Militärjournalist Roman Saponkov hingegen zwar keinen erneuten Aufstand der Wagner-Gruppe als Reaktion auf Prigoschins Tod, warnt aber auf seinem Telegram-Kanal vor anderen Gefahren für den Kreml: „Die Ermordung von Prigoschin hätte katastrophale Folgen. Die Personen, die den Befehl gegeben haben, verstehen die Stimmung in der Armee und die Moral überhaupt nicht“. Der Telegram-Kanal Gray Zone, der mit der Wagner-Gruppe Verbindung steht, repostete Saponkovs Statement.

Wagner-Söldner © dpa

Nach Prigoschins Tod: Reaktionen aus Deutschland

Der deutsche Russland-Experte Stefan Meister geht nach Prigoschins Tod nicht von einem Aufstand der Wagner-Gruppe gegen den Kreml aus. „Ich sehe hier nicht, dass sich da jetzt neue Strukturen oder irgendwelche Strukturen in Wagner bilden, die dann irgendwie gegen den Kreml vorgehen“, sagte der Experte für Auswärtige Politik der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die Wagner-Gruppe sei eine private Armee, die für Geld arbeite, erklärte Meister. Im Fokus stehe hier die Bezahlung - von wem die Aufträge kommen, sei dabei weniger relevant (Judith Goetsch/dpa).