Weiteres Video aufgetaucht: Prigoschin spricht über seinen Tod und über Afrika

Von: Momir Takac

Nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin kursiert ein neues Video mit ihm. Es soll kurz vor seinem Flugzeugabsturz aufgenommen worden sein.

München - Nach seinem Tod durch einen Flugzeugabsturz soll Jewgeni Prigoschin bereits kurz danach in St. Petersburg beerdigt worden sein, da ist den sozialen Medien ein weiteres Video aufgetaucht, das wohl nur wenige Tage vor seinem Ableben gedreht wurde. Offensichtlich handelt es sich dabei um die letzte Botschaft des früheren Wagner-Bosses.

Neues Video mit Jewgeni Prigoschin aufgetaucht

In dem nur 26 Sekunden langen Video, das von Prigoschins Telegram-Kanal Grey Zone veröffentlicht und vom Medium Nexta auf X verbreitet wurde, setzt der Söldner-Chef Spekulationen über seinen möglichen Tod ein Ende. Es handelt sich offenbar um einen Zusammenschnitt von einer alten Aufnahme, welches vermutlich am 18. oder 19. August aufgenommen wurde – nur wenige Tage vor dem katastrophalen Flugzeugabsturz nahe Moskau.

„Denjenigen, die darüber diskutieren, ob ich noch lebe oder nicht, wie es mir geht usw., sage ich: Es ist Wochenende, die zweite Augusthälfte 2023, ich bin in Afrika“, sagt Jewgeni Prigoschin. Er sitzt in einem Fahrzeug, trägt Tarnkleidung. Am Fenster befindet sich eine Vorrichtung, die es ermöglicht, aus dem Auto heraus zu schießen.

Prigoschin schiebt in Video Zweifel über seinen Tod beiseite

„Fans spekulieren über meine Liquidation, mein Privatleben, meine Einnahmen, oder über was auch immer. Genau genommen, ist alles in Ordnung“, sagt der einstige Chef der Wagner-Gruppe weiter und grüßt dabei in die Kamera. Wie vieles, was in autoritären Regimen passiert, oder in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, gibt es auch an diesem Video Zweifel.

Es fehlen Informationen darüber, wo und wann genau der Clip aufgenommen wurde. Auch die Metadaten des Videos können darüber keinen Aufschluss geben. Nexta zufolge sind diese gelöscht worden. Sollte es tatsächlich kurz vor Prigoschins Tod, der noch viele Fragen aufwirft, entstanden sein, entbehrt es nicht einer gewissen Ironie. (mt)