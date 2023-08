Prigoschins Tod ist eine bittere Warnung - auch an den Westen

Von: Georg Anastasiadis

Sieht in dem Tod Prigoschins eine Warnung an den Westen: Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Uncredited/dpa/Montage

Stein für Stein baut Putin den Terrorstaat Stalins neu auf. Russland ist nicht zu trauen – das sollte auch die „Friedensfraktion“ um Wagenknecht zur Kenntnis nehmen. Ein Kommentar.

München – Man kann es auch so sehen: Am Ende hat Kremlchef Putin dem verhassten „Hochverräter“ Jewgeni Prigoschin einen gnädigeren Weg in die Hölle zugestanden als etlichen seiner anderen Feinde. Der Wagner-Chef hätte ja auch still und qualvoll an einer Polonium-Vergiftung sterben können wie der Geheimdienst-Überläufer Litwinenko nach dem Genuss einer Tasse grünen Tees. Doch für den Tod des Söldnerführers wählte Putin lieber eine so große Bühne, dass er sogar den in Südafrika (schmachvollerweise ohne ihn) tagenden BRICS-Staatschefs die Show stahl. Ein Flugzeugabsturz vor den Augen des Weltpublikums. Schnell. Brutal. Effektvoll.

Nach Flugzeugabsturz von Prigoschin: Putin baut einen Terrorstaat nach Vorbild Stalins auf

Prigoschins Ermordung soll Angst und Schrecken verbreiten und jeden Gedanken daran auslöschen, dass Wladimir Putin seit dem Wagner-Aufstand geschwächt sein könnte. Es ist eine Warnung an die an der Klugheit des Ukrainekriegs zunehmend zweifelnden Oligarchen. Und an den Westen, ein Beweis für die die ungebrochene Bereitschaft des Kremls, zur Durchsetzung seiner Kriegsziele bis zum Äußersten zu gehen.

Stein für Stein baut Putin Stalins auf Lügen und Morden ruhenden Terrorstaat neu auf. Diesem Russland ist nicht zu trauen, mit ihm sind Arrangements auf viele Jahre ausgeschlossen. Europa und die Nato dürfen nicht nachlassen in ihren Anstrengungen, Sicherheit vor dem großen Nachbarn im Osten zu organisieren.

Prigoschins Tod sollte auch eine Warnung an den Westen sein

Umso fataler, dass Kanzler Scholz gerade seine Zeitenwende-Zusage einkassiert hat, jedes Jahr zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren. Zu Recht freut man sich in der Ukraine über den mutmaßlichen Tod des Schlächters Prigoschin, doch mischt sich in die Freude die bittere Gewissheit, dass das epische Ringen um die Freiheit noch lange weitergehen wird. Anders verhält es mit der deutschen „Friedensfraktion“ um Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht. Nie klangen deren Rufe nach „Verhandlungen“ mit dem Mörder im Kreml hohler.