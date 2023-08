Nach Flugzeugabsturz: Prigoschin bleibt auch vom Grab aus eine Gefahr für Putin

Von: Karsten Hinzmann

Immer noch ziemlich beste Freunde? Russlands Präsident Wladimir Putin (links) und sein belarussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko (Archifoto). Der Tod von Dimitri Prigoschin bedroht auch den belarussischen Machthaber. © IMAGO/Alexander Demianchuk

Jewgeni Prigoschin mag tot sein, aber sein Geschäftsmodell lebt weiter. Das vermuten Experten. Die Opposition in Belarus wittert jedenfalls Morgenluft.

Minsk – Jewgeni Prigoschin hat jetzt möglicherweise die Quittung bekommen für seinen Aufmarsch gen Moskau im Sommer und seinen Widerstand gegenüber dem Regime von Staatspräsident Wladimir Putin. Der Absturz seines Privatjets und sein eventueller Tod mögen Putins Rache gewesen sein. Aber ohne ihren Kopf bleibt mit den Wagner-Söldnern noch eine Armee von mehreren Tausend Mann unter Waffen, ohne Befehl, ohne Heimat und ohne Zukunft. Das könnte brandgefährlich werden für Putin in Russland – aber auch für Alexander Lukaschenko in Belarus.

Wagner-Söldner: Moskau wird weiter Interesse haben

Entweder setzt sich ein neuer Kopf an die Spitze der Privatarmee, oder aber die Opposition besetzt dieses Machtvakuum. Beide Optionen finden Fürsprecher. Auf Prigoschin werde definitiv ein Vasall Putins folgen und die Wagner-Söldner lenken, behauptet Ronald Marks im Online-Magazin Daily Beast – der ehemalige Geheimdienst-Mann und heutige Politikberater denkt, dass Putin nach Prigoschins Revolte einfach ein paar Wochen hat Gras über die Sache wachsen lassen und sagt: „Wenn ich Putin wäre, würde ich meine Kräfte bündeln um loyale Gefolgsleute herum, die Prigoschin ersetzen könnten.“

„Geschäftsmodell Wagner“: widerstandsfähig, weil erfolgreich

Auch Sean McFate glaubt an die Widerstandsfähigkeit des „Geschäftsmodells Wagner“: „Es bringt zu viel Geld und unterstreicht außerdem Russlands Ansprüche in der Welt“, sagt der frühere Fallschirmjäger und heutige Autor für Außenpolitik. Wagner-Söldner hatten auch die ersten Angriffe gegen die Ukraine geführt. McFate rechnet deshalb damit, dass ein Nachfolger von Putins Gnaden auftauchen wird oder sogar ein Nachahmer am Horizont erscheint.

Befehlsübernahme: Lukaschenko ein möglicher Nachfolger Prigoschins

Belarussische Oppositionelle befürchten gar, dass ihr Staatspräsident Alexander Lukaschenko die Wagner-Söldner übernehmen wollte – entweder komplett oder in Teilen. „Er kann sie aber nicht bezahlen – so oder so wird sich etwas ändern in Belarus“, sagt Franak Viacorka, oberster Politikberater von Sviatlana Tsikhanouskaya, der Anführerin der demokratischen Opposition in Belarus. Prigoschin hatte nach seinem missglückten Putsch in Russland Teile seiner Privatarmee in Belarus stationiert und die dortigen Truppen ausgebildet – was zu leichter Panik der benachbarten Polen geführt hatte.

Domino-Effekt: Prigoschins Absturz bebt in Belarus nach

Allerdings waren Zweifel aufgekommen, dass Belarus die Kämpfer hätte länger bezahlen können, denn Prigoschins ehemaliger Förderer Putin hatte ihm den Geldhahn zugedreht. Viacorka ist enorm gespannt, was die Söldner ohne ihren Chef anfangen werden: „Sie könnten Belarus verlassen, sie könnten sich umgruppieren oder einfach auflösen – alles ist denkbar“, sagt Viacorka. Er rechnet sogar damit, dass Lukaschenko selbst ins Wanken gerät – dass er Prigoschin eine Bleibe geboten habe, könnte Putin genauso erzürnen.

Lukaschenko gewarnt: Putin könnte sich auch an ihm rächen

Viacorka zufolge müsste sich Lukaschenko gerade so fühlen, als habe er selbst im Flugzeug gesessen – oder die Vorahnung haben, dass sich die Schlinge auch um seinen Hals zuzieht, wenn er nicht spurt. Und der Oppositionelle sieht weitere Konsequenzen: „Alle Gefolgsleute Lukaschenkos sollten jetzt eine Ahnung bekommen, dass Lukaschenko sie nicht weiter wird schützen können. Er kündigt an, dass die Opposition Prigoschins Verschwinden als weiche Flanke des russischen Einflusses auf Belarus betrachtet und das Momentum auf jeden Fall nutzen will. (Karsten-D. Hinzmann)