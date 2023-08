„Putin handelt wie eine Ratte“: Prigoschins vermutlicher Tod löst heftige Reaktionen in Russland aus

Wladimir Putin wird zunehmend als geschwächt wahrgenommen, die Fassade des starken Führers bröckelt. © IMAGO/Ramil Sitdikov

Die einen sind skeptisch, die anderen wittern eine Verschwörung. Die Menschen in Russland reagieren unterschiedlich auf den Flugzeugabsturz von Wagner-Chef Prigoschin.

Moskau – Nach dem Absturz des Privatflugzeugs von Jewgeni Prigoschin wird in sozialen Netzwerken spekuliert, ob der mutmaßliche Flugzeugabsturz ein Racheakt Putins sein könnte. Am 23. und 24. Juni hatte Prigoschin mit seinen Wagner-Söldnern einen Aufstand unternommen, stand sogar kurz vor Moskau. Hintergrund war die Unzufriedenheit mit der russischen Militärführung. Prigoschin warf ihr vor, seine Söldner schlecht ausgestattet an die vorderste Front zu schicken. Nun gilt Putin für viele Prigoschin-Anhänger als Hauptverdächtiger.

In Russland sind manche auf den sozialen Netzwerken aber eher skeptisch. „Ich glaube nicht, dass Prigoschin so offensichtlich getötet wurde“, schreibt eine Person. Jemand anderes meint: „Wahrscheinlich haben sich die Soldaten gerächt.“

Eine Person kommentiert: „Putin ist der Garant für den Erfolg von Terroranschlägen seit 1999.“ Damit spielt er auf die Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser in Russland im Jahr 1999 an. Bei dieser Serie von Bombenattentaten wurden 367 Menschen getötet und mehr als 1000 verletzt. Bis heute sind die Anschläge nicht final aufgeklärt, aber einige glauben, dass Wladimir Putin im Hintergrund mitbeteiligt gewesen sein soll.

Flugzeugabsturz von Prigoschin: Für manche eine Inszenierung – die Reaktionen

Eine andere Person schreibt ganz simpel „Putin 1:0 Prigoschin“. Jemand anderes fügt hinzu: „Ich bezweifle, dass Putin Prigoschin mit einer solch offensichtlichen Methode töten würde. Putin handelt wie eine Ratte.“ Andere scherzen darüber, wie der Absturz öffentlich dargestellt werden wird, sollte Putin der Täter sein. „Sie werden jetzt einen Mitarbeiter der Luftabwehr finden, der das Flugzeug mit einem Militärflugzeug verwechselt und es aus Versehen abgeschossen hat.“

Andere Leute glauben, dass das Ganze eine Inszenierung sei, womöglich um unterzutauchen. „Prigoschin ist eine ungewöhnliche Persönlichkeit“, schreibt eine Person. „Es ist nicht unmöglich, dass das ein Theaterstück von ihm mit mehreren Autoren ist.“ Ein anderer schreibt: „Man muss sehen, wer profitiert. Und ich bin mir sicher, dass es nicht die russische Führung ist.“

Nach Prigoschins vermutlichen Tod: Internationale Politik zeigt sich wenig bewegt

Deutsche Politiker:innen zeigen sich derweil wenig überrascht. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sagt im Gespräch mit dem RND, dass davon auszugehen gewesen wäre, „dass Prigoschin seinen Angriff auf Putin mit dem Leben bezahlen wird“. Er sei ein „Teufel, der sich mit dem Teufel einlässt“. Es zeige aber auch, „dass offensichtlich große Nervosität bei Putin und seinen Schergen im Kreml herrscht“.

Der CDU-Außenpolitiker und Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen sieht Präsident Putin auch nach dem Tod Prigoschins geschwächt. „Entweder Putin oder Prigoschin - das blieb die Lage auch nach dem abgesagten Putsch“, sagte er dem RND. „Ob die von Putin enthauptete Wagner-Gruppe sich nun erst recht zur Rebellion formiert oder sich führungslos fügt, ist eine offene Frage.“ Das Machtsystem Putins habe Risse bekommen, und diese Entwicklung könne er nicht mehr stoppen.

International fallen die Reaktionen ähnlich aus. US-Präsident Joe Biden sagte am Abend des Geschehens: „Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich bin nicht überrascht.“ Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja twitterte aus ihrem Exil, den „Verbrecher Prigoschin“ werde in Belarus „niemand vermissen“. Er sei „ein Mörder“ gewesen und „sollte als solcher in Erinnerung bleiben“. Zudem werde „sein Tod“ womöglich „die Präsenz der Wagner-Gruppe in Belarus auflösen und die Bedrohung für unser Land und unsere Nachbarn verringern“, spekulierte sie. Peking beeindruckt derweil mit einer lapidaren Stellungnahme. „China hat die entsprechenden Berichte zur Kenntnis genommen“, heißt es aus dem Außenministerium.