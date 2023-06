Katapulte für die Flugzeugträger: Britische Royal Navy rüstet massiv nach – für Bomber-Drohnen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Upgrade für britische Flugzeugträger der Queen-Elizabeth-Klasse: Die Schiffe können bald womöglich mehr Flugzeugtypen aufnehmen.

München – Die britische Royal Navy will ihre Flugzeugträger upgraden: Die Schiffe sollen künftig mit mehr Flugzeugtypen kompatibel sein. Die Seestreitkräfte Großbritanniens erwägt die Einführung von Flugzeugstart- und Bergungssystemen auf ihren Flugzeugträgern der Queen-Elizabeth-Klasse, um die Fähigkeiten des Flugdecks für bemannte und unbemannte Luftsysteme zu erweitern.

Fanggeräte und Katapulte für die Queen-Elizabeth-Klasse

Colonel Phil Kelly, Leiter für Trägerangriffe und maritime Luftfahrt im Development Directorate der Royal Navy, enthüllte einen entsprechenden Plan. Dieser sieht die Nachrüstung von Fanggeräten und unterstützten Startgeräten als Teil der Vision der Future Maritime Aviation Force (FMAF) vor.

FMAF zielt darauf ab, die Integration der unbemannten Luftfahrt in die gesamte Überwasserflotte zu untersuchen, mit besonderem Schwerpunkt auf der Trägerluftfahrt. Die Flugzeugträger der Queen-Elizabeth-Klasse verfügen derzeit über eine Flugdeckanordnung mit einer 12,5-Grad-Skirampe an der Vorderseite und einem vertikalen Bergungsdeck an der Backbordseite.

Diese Konfiguration wurde für den Betrieb und die Unterstützung eines einzigen Starrflügelflugzeugtyps optimiert: Es handelt sich hierbei um den F-35B Lightning II Short Takeoff Vertical Landing Joint Strike Fighter.

RAF: Verfügbare Länge für unbemannte Starts unbemannter Luftsysteme soll erweitert werden

Derzeit sind keine unterstützten Start- oder Arretiermaschinen installiert. Colonel Kelly stellte das Projekt Ark Royal vor, einen Teilbereich der FMAF, der Optionen für die schrittweise Einführung von Start- und Bergungsausrüstung für Flugzeuge untersucht. Ziel ist es, den Betrieb leistungsstarker unbemannter Angriffs- und Unterstützungssysteme und möglicherweise bemannter Starrflügler zu ermöglichen.

„Wir planen den Übergang von STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing bezeichnet die Fähigkeit, auf kurzen Strecken zu starten, aber senkrecht zu landen, d. Red) zu STOL (Short Take-Off and Landing, bezeichnet die Fähigkeit, auf sehr kurzen Strecken starten und landen zu können, Anm. d. Red.), dann zu STOBAR (Short Take Off But Arrested Recovery, bezieht sich auf konventionelles Starten und Landen durch Beschleunigen bzw. Ausrollen, Anm. d. Red.) und schließlich zu CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery - Start mit Flugzeugkatapulten und Bremsen durch Rückhalteseile, Anm. d. Red.).“ Mit letzterem System könnten Bomber-Drohnen von den Flugzeugträgern aus starten, sowie größere, bemannte Flugzeuge.

Kelly meinte, dieser fortschrittliche Ansatz verteile die finanziellen Kosten und steigere die Leistungsfähigkeit schrittweise. Der erste Schritt bestehe darin, die verfügbare Länge für unbemannte Starts unbemannter Luftsysteme zu erweitern.

Nato: Die wichtigsten Kampfeinsätze des Verteidigungsbündnisses Fotostrecke ansehen

Queen-Elizabeth-Klasse vollständig auf F-35B ausgelegt - Upgrade mit Katapulten ändert dies

Anschließend wird ein Wiederherstellungssystem im Queen-Elizabeth-Design eingeführt. Es wird erwartet, dass das geplante große unbemannte Starrflüglersystem, bekannt als Vixen, zur Bergung auf irgendeine Form der Arretierung angewiesen sein wird. In der letzten Phase soll ein unterstütztes Startsystem integriert werden. „Die Hinzufügung von Katapulten würde es uns ermöglichen, selbst die schwersten Flugzeuge zu fliegen“, so Kelly.

2002 wurde beschlossen, die Queen-Elizabeth-Klasse vollkommen auf die F-35B auszulegen, auch um Geld zu sparen, weil man keine Katapulte benötigte. Da es aber auch die Anforderung ab, dass die Träger 50 Jahre im Dienst bleiben sollten, war abzusehen, dass irgendwann ein Katapultsystem nachgerüstet werden muss. Schließlich war nie gesichert, ob es nach der F-35B wieder senkrechtstartende Kampfjets gibt, die den Anforderungen entsprechen. (cgsc)

Russland demonstrierte im Ukraine-Krieg zuletzt seine Stärke zu Wasser. Im Pazifik und der Ostsee präsentiert sich die Marine. Der größte Flugzeugträger der Welt, die USS Gerald Ford, ankerte zuletzt vor Oslo.