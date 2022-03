Flutkatastrophe: Scholz macht sich Bild vom Stand des Wiederaufbaus

Bundeskanzler Scholz besucht Bad Münstereifel © Henning Kaiser / dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht an diesem Dienstag von der Flutkatastrophe betroffene Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Bad Münstereifel - Der Kanzler wolle sich ein Bild vom aktuellen Stand des Wiederaufbaus machen und mit Betroffenen sprechen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Scholz werde dabei jeweils vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) und der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) begleitet. Öffentliche Erklärungen von Scholz waren laut Hebestreit nicht geplant.

Scholz wird am frühen Nachmittag in Bad Münstereifel im Süden von Nordrhein-Westfalen erwartet. Die Stadt war bei dem Hochwasser im Juli stark zerstört worden. Danach wird Scholz weiter ins Ahrtal in Rheinland-Pfalz reisen.

In beiden Bundesländern hatte extremer Starkregen im Juli verheerende Überschwemmungen ausgelöst. In Nordrhein-Westfalen gab es 48 Tote, in Rheinland-Pfalz kamen 133 Menschen ums Leben. mt/cne