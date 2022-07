Flasbarth räumt angesichts Hungerkrise Versäumnisse bei Entwicklungspolitik ein

Förderprogramm: Bauministerium will Lebensräume in Städten besser vor Erderwärmung schützen

Die Bundesregierung will Städte besser vor den Folgen der Klimaerwärmung schützen.

Berlin in Deutschland - Der Bund werde dieses Jahr 790 Millionen Euro bereitstellen, um neben der sozialen Entwicklung der Städte gezielt auch ihre Klimaresilienz zu fördern, teilte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) in der Nacht zu Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

"Wenn Quartiere saniert oder neu errichtet werden, gehören Frischluftschneisen, Parks und Flüsse dazu", schrieb Geywitz. "Mit der Städtebauförderung machen wir unsere Städte für die Herausforderungen des Klimawandels fit." Am Nachmittag (13.00 Uhr) will Geywitz in Potsdam das neue Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" vorstellen.



Die angestrebte Stadt-Begrünung könne dazu führen, dass künftig weniger Parkplätze zur Verfügung stünden, sagte Geywitz am Morgen den Sendern RTL und n-tv. "So ein Auto nimmt eigentlich sehr viel Platz weg, was dann anderen fehlt. Demzufolge müssen wir auch unsere Mobilitätskonzepte überdenken."



Geywitz fügte hinzu: "Wenn wir Bäume pflanzen wollen, dann brauchen die natürlich auch Platz", sagte sie. Es gehe darum, "dass man nicht Flächen verschwendet einfach nur zum Parken, sondern dass man eine Kombinationsmöglichkeit hat".



Klar sei dabei: "Wir brauchen mehr Grün in der Stadt, und unsere Städte müssen auch mehr Wasser speichern können, wenn wir die Starkregen-Ereignisse betrachten", sagte die Ministerin. Der Bund wolle Projekte für Straßen- und Fassadenbegrünung fördern und auch die Errichtung von innerstädtischen Flüssen und Bächen - dies "kühlt natürlich auch die Umgebung und ist auch noch wunderschön".



Geywitz kündigte zudem an, dass ihr Ministerium gezielt auch ältere Menschen vor extremer Hitze in Wohnungen schützen will. "Gerade Ältere leiden sehr unter der Hitze, sind sehr oft in ihren Wohnungen", sagte sie. "Da müssen wir natürlich mit einer guten Sanierungsförderung auch dafür Sorge tragen, dass die Wohnungen gut gedämmt sind."



Geywitz nannte auch den Schutz von Obdachlosen bei extremen Temperaturen im Sommer als Ziel. Hier erarbeite die Regierung einen "nationalen Aktionsplan" zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit.



Städte sind Experten zufolge in besonderer Weise von der Erderwärmung betroffen - etwa in Form starker Hitzeentwicklung über bebauten Flächen oder wegen klimabedingter Schäden an Bauwerken. pw/mt

Flasbarth räumt angesichts Hungerkrise Versäumnisse bei Entwicklungspolitik ein



Vor dem Hintergrund einer auf dem afrikanischen Kontinent drohenden Hungerkrise infolge des Ukraine-Kriegs hat der Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium, Jochen Flasbarth (SPD), Versäumnisse eingeräumt. "Da hat Entwicklungspolitik möglicherweise nicht die richtigen Akzente gesetzt auf nachhaltige Ernährungssicherung in diesen Ländern", sagte Flasbarth am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin".



Es gebe einzelne afrikanische Länder, die eine Abhängigkeit von 90 oder 95 Prozent von Getreideimporten aus der Ukraine und aus Russland hätten. Dies sei "eine Fehlsteuerung der letzten Jahrzehnte - nicht nur bei uns, sondern in den Ländern auch". Der afrikanische Kontinent verfüge im Prinzip über alles, was benötigt werde, wenn auch nicht in jedem Land und jeder Region.

Es seien sofort die Mittel erheblich erhöht worden, um die Länder in dieser Ernährungskrise zu unterstützen, sagte Flasbarth. Mit diesen solle vor allem der Preisanstieg bei Lebensmitteln gedämpft werden. "Wir haben reagiert." Russland habe sich deshalb mit seiner Erzählung nicht durchsetzten können, dass es der Westen sei, der diese Krise verursacht habe. awe/mt