Ukrainischer Pilot berichtet von Verlusten und spricht von einem „Schock“

Ein ukrainischer Pilot erzählt vom „Schock“, wenn er Kollegen in Kampfjets neben sich sterben sieht. Danach sei es schwer, wieder zu fliegen.

Kiew - „Wir haben viele junge Piloten aus unserer Brigade verloren“, sagt ein Pilot der ukrainischen Luftwaffe, Oleksiy, in einem Video-Interview mit n-tv. Die Luftwaffe ist ein wichtiger Teil der ukrainischen Gegenoffensive, die zurzeit den Ukraine-Krieg prägt.

„Das hat uns gelehrt, dass wir etwas ändern müssen“, sagt der Pilot weiter. „Jetzt versuchen wir, jeden Tag nicht mehr so wie gestern zu fliegen.“ Sowohl sein Staffelführer, als auch sein Flügelmann seien im Kampf gegen die Truppen Russlands getötet worden.

„Mit eigenen Augen und in Echtzeit ansehen zu müssen, wie dein Kollege explodiert, das ist ein Schock“, sagt Oleksiy. Die Erinnerungen, die Bilder im Kopf würden ihn nicht loslassen. „Und es ist wirklich schwierig, sich danach ins Flugzeug zu setzen, wieder und wieder und wieder.“ Der Hintergrund: Die Ukraine hat erst kürzlich das lang ersehnte grüne Licht aus Washington bekommen, um hoch entwickelte, in den USA hergestellte Flugzeuge der „vierten Generation“ zu erwerben, wie etwa F-16-Kampfjets.

Zwar handelt es sich bei den F-16 um jahrzehntealte Kampfflugzeuge, doch wären sie eine massive Verbesserung zu den MiG- und Suchoi-Jets aus Sowjetzeiten, über die Kiew derzeit verfügt. Sie scheinen, wie der n-tv-Report bestätigt, massiv unterlegen. Die Ukraine verfügt dem Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS) zufolge derzeit über etwa 82 Kampf- und Angriffsjets..

F-16 Kampfjet

Das Kampfflugzeug F-16 gehört zu den leistungsfähigsten Militärjets weltweit und kommt in mehr als zwei Dutzend Ländern zum Einsatz. Die Maschinen der US-Firma Lockheed können sowohl in der Luftverteidigung als auch gegen Ziele am Boden eingesetzt werden, also zum Zurückdrängen feindlicher Verbände. Die F-16 ist in der Lage, auch in extrem niedriger Höhe und bei jedem Wetter zu fliegen. Der erste Prototyp stieg 1974 in die Luft, 1979 ging die F-16 bei der US-Luftwaffe in Dienst. Aktuell werden mehr als 2800 Exemplare eingesetzt. (Quelle: dpa)