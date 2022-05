Forsa-Umfrage: SPD rutscht unter 20-Prozent-Marke ab

Olaf Scholz © IMAGO/Nicolas Economou

Die SPD ist im aktuellen RTL/ntv-"Trendbarometer" unter die 20-Prozent-Marke abgestürzt.

Berlin in Deutschland - Der am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Forsa zufolge verloren die Sozialdemokraten zwei Prozentpunkte auf nur noch 19 Prozent. Weiterhin im Aufwind sind dagegen die Grünen, die um einen Punkt auf 24 Prozent zulegten.

Klar auf dem ersten Platz bleibt die CDU/CSU, die sich ebenfalls um einen Punkt auf 29 Prozent verbessert. Die AfD bleibt bei neun Prozent, die FDP bei sieben Prozent. Die Linke erreicht ebenfalls unverändert vier Prozent, sonstige Parteien liegen bei acht Prozent.



Für CDU/CSU und Grüne sind dies jeweils die besten Werte seit der Bundestagswahl im vergangenen September, für SPD und FDP die schlechtesten. Bei der Kanzlerpräferenz verschlechtert sich Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD) um zwei Punkte auf 39 Prozent, bleibt damit aber deutlich vor CDU-Chef Friedrich Merz mit 20 Prozent.

Auf die Frage, welche Partei derzeit am besten mit den Problemen in Deutschland fertig werde, nannten 23 Prozent die Grünen (plus drei Punkte), die damit den besten Wert erzielten. Zwölf Prozent nannten die Union (unverändert), nur noch elf Prozent die SPD (minus zwei Punkte) und zwei Prozent die FDP (minus eins). Allerdings trauten 48 Prozent der Befragten keiner Partei eine Problemlösung zu.



Für das "Trendbarometer" befragte Forsa vom 24. bis 30 Mai 2004 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben. bk/cne