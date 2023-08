Forsa-Umfrage: Union bleibt vier Prozentpunkte vor AfD

Ein Kugelschreiber der CDU auf einer Infobroschüre der AfD (Symbolbild) © Hanno Bode/Imago

Einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge bleibt der Abstand zwischen Union und AfD weiterhin bei nur vier Prozentpunkten.

Berlin in Deutschland - Der Abstand zwischen Union und AfD beträgt einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge weiterhin nur vier Prozentpunkte. Wie die am Dienstag veröffentlichte Umfrage für das „RTL/ntv Trendbarometer“ ergab, erreichte die CDU/CSU wie in der Vorwoche 25 Prozent und blieb stärkste Kraft. Dahinter folgte ebenfalls unverändert zur Vorwoche die AfD mit 21 Prozent. Die SPD verharrte bei 17 Prozent, die Grünen blieben bei 15 Prozent.

Die FDP verbesserte sich um einen Punkt auf sieben Prozent, die Linke verlor einen Punkt und rutschte auf vier Prozent. Genau wie in der Vorwoche würden sich elf Prozent der Bundesbürger für eine der Splitterparteien entscheiden.



Bei der Kandidatenkonstellation von Kanzler Olaf Scholz (SPD), CDU-Chef Friedrich Merz und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verloren alle drei möglichen Kanzlerkandidaten jeweils einen Prozentpunkt: 21 Prozent würden sich für Scholz, 17 Prozent für Merz und 16 Prozent für Habeck entscheiden.



In der Konstellation Scholz, Merz und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) würden sich 22 Prozent für Scholz (minus zwei Punkte), 19 Prozent für Merz (minus zwei Punkte) und 18 Prozent (unverändert) für Baerbock entscheiden.



Das Forsa-Institut befragte vom 1. bis 7. August im Auftrag von RTL Deutschland 2502 Menschen in Deutschland. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit 2,5 Prozentpunkten angegeben. cha/mt