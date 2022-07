Neue Partei soll das US-Zweiparteiensystem aufrollen – „System ist verdorben“

Sturm auf das US-Kapitol: Trump-Fans, die sich am 6. Januar 2021 unrechtmäßig Eintritt in das Gebäude verschafften

„Forward Party“

Von Franziska Schwarz schließen

In den USA tritt eine dritte Partei auf den Plan: die „Forward Party“ will die politische Spaltung überwinden. Mitgründer Andrew Yang geißelt den Sturm auf das US-Kapitol.

River Vale/New Jersey - Die Demokratische und die Republikanische Partei. dominieren seit langen Zeiten die politische Landschaft der USA. Eine neu gegründete Partei namens „Forward“ will sich nun als „Partei der Mitte“ empfehlen. Am Donnerstag (28. Juli) will sie laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters ihr Parteiprogramm vorstellen.

Die neue „Forward Party“ hat ihren Hauptsitz in River Vale im US-Bundesstaat New Jersey, und besteht laut der Nachrichtenagentur aus ehemaligen Demokraten und Republikanern dieser Organisationen:

Renew America Movement (seit 2021, republikanisch)

Serve America Movement (seit 2017; Demokraten, Republikaner und Parteilose)

die ursprüngliche Forward Party (gegründet 2021 von dem Demokraten Andrew Yang)

Yang wollte 2021 Bürgermeister von New York werden. „‚Das exakte Gegenteil von Donald Trump ist ein Asiat, der Mathematik mag‘: Mit diesem Slogan wurde Ex-Präsidentschaftskandidat Andrew Yang bekannt“, schrieb die Zeitung Welt damals zu Yangs Kandidatur.

Neue Partei in den USA: Nicht „links“, nicht „rechts“ sondern „forward“?

Was will die Forward Party? Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in ihre Regierung, eine „faire“, wachsende Wirtschaft und „mehr Mitsprache bei unserer Zukunft“. Reuters zitiert die Gründer außerdem mit: Die Probleme der USA sollten nicht von links oder rechts, sondern „forward“ (deutsch: „nach vorne“) angegangen werden.

The third party that millions of Americans have been waiting for has arrived. ⬆️🇺🇸 #ForwardParty @Fwd_Party https://t.co/BUbX5XTg4r — Andrew Yang🧢⬆️🇺🇸 (@AndrewYang) July 27, 2022

Yang erläuterte die Planen mit anderen Mitgründern in einem Gastbeitrag für die Washington Post vom Mittwoch und nahm dabei den Sturm auf das US-Kapitol als „dunkles“ Beispiel. „Politischer Extremismus zerreißt unser Land und die zwei großen Parteien haben die Krise nicht lindern können“, befanden sie.

Forward-Party-Gründer Yang: „Das ganze System ist verdorben“

Die drei nun unter „Forward Party“ zusammengeschlossenen Organisationen repräsentierten „links, rechts und die Mitte des politischen Spektrums“, warb Yang. „Manche sagen, dass dritte Parteien alles verderben, doch das ganze System ist bereits verdorben“, urteilte er mit Blick auf den Zustand der US-Demokratie und listete auf, wo seiner Meinung nach die Mehrheit der Amerikaner sich weder in linker noch rechter Politik wiederfänden:

Waffengesetze

Klimapolitik

Abtreibungsrecht

Die Forward Party wolle sich daher für Präferenzwahlen, für einen parteiinternen Vorwahlprozess ohne Parteibindung und den Kampf gegen Wahlkreisschiebung einsetzen. Der „landesweite Schutz“ des Wahlrechts sei ihnen ein Anliegen, so Yang.

Beobachter sehen die Demokratie in den USA aktuell in der Krise: Radikale Trump-Anhänger hatten das Kapitol in Washington gestürmt, als dort der Sieg von Joe Biden als neuer US-Präsident bestätigt werden sollte. (frs)