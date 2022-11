Tödlicher Raketeneinschlag in Polen: Nato hat neuen Verdacht

Von: Tobias Utz

Teilen

Zwei Menschen sterben bei einem Raketeneinschlag in Polen. Was steckt dahinter? Die Nato hat offenbar einen dringenden Verdacht.

Warschau – Weiterhin herrscht Unklarheit, was und wer tatsächlich hinter dem Raketeneinschlag in Polen steckt. Die Ermittlungen laufen noch. Allerdings werden immer mehr Details bekannt. Laut Angaben des polnischen Justizministers Zbigniew Ziobro wurden Trümmer eines Geschosses am Krater gefunden, welche auf das Flugabwehrsystem „S-300“ hinweisen. Sowohl die russische als auch die ukrainische Armee setzt dieses ein.

Die Nato geht einem Bericht zufolge nun von einem „tragischen Unfall“ aus. Wie das Magazin Business Insider berichtet, sei ein technischer Fehler die mögliche Ursache dafür. Statt die Flugabwehrrakete in der Luft per Fernsteuerung zu zerstören, sei die Rakete weitergeflogen – und auf polnischem Gelände eingeschlagen.

Raketeneinschlag in Polen: Ging Selbstzerstörung schief?

Laut Oberstleutnant Tanel Lelov, Inspekteur der Luftverteidigung von Nato-Mitglied Estland, ist eine Zerstörung der Rakete möglich: „Wenn die abgefeuerte Rakete ihr Ziel verfehlt oder innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nicht trifft, zerstört sie sich in der Luft selbst“, sagte er dem estnischen TV-Sender ERR.

Polizeifahrzeuge fahren zu dem Ort, nach dem Einschlag einer Rakete nahe der Grenze zur Ukraine. © Evgeniy Maloletka / AP / dpa

Aus der Ukraine gibt es zu diesen Details bislang kein Statement. Präsident Wolodymyr Selenskyj revidierte jüngst lediglich seine Einschätzung, dass definitiv Russland hinter dem Raketeneinschlag in Polen stecke. Er berief sich am Mittwoch auf Berichte des ukrainischen Militärs. Der Kreml wiederum erklärte, Russland habe mit der Sache „nichts zu tun“. „Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir wissen es nicht mit Sicherheit. Die ganze Welt weiß es nicht“, erklärte der Staatschef am Donnerstag. Dennoch sollen nun ukrainische Fachleute den Krater untersuchen. Sie sind Teil einer internationalen Untersuchung, die den Vorfall weiter aufklären soll.

Konsultation und Bündnisfall: Das bedeuten Artikel 4 und 5 des Nato-Vertrages

Die russische Regierung reagierte seinerseits mit Vorwürfen gegenüber dem Westen. „Wir verstehen, dass unsere Feinde nach einem Vorwand suchen, um den Druck zu erhöhen und dem Pfad der Eskalation zu folgen“, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Derzeit werde in einer „absurden und sturen“ Weise versucht, Russland die Schuld zuzuschieben.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Bei dem Raketeneinschlag in der südostpolnischen Ortschaft Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine waren am Dienstag zwei Menschen getötet worden. (tu mit dpa/AFP)