Putin zieht Einheiten aus Syrien ab – nun reagiert Israel

Von: Moritz Serif

Putin unterstützt das Assad-Regime in Syrien. Doch Russland zieht Truppen aus dem Land ab. Das wirkt sich auch auf Nachbarland Israel aus.

Moskau – Russland hat laut Beamten militärische Ausrüstung und Truppen aus Syrien abgezogen. Russland, das seit 2015 eine dominante militärische Kraft in Syrien ist und dazu beiträgt, das syrische Regime an der Macht zu halten, ist dort immer noch stark präsent. Darüber berichtete unter anderem die New York Times.

Zwei „hochrangige westliche Diplomaten“ sprachen dem Blatt gegenüber von zwei abgezogenen Bataillonen oder zwischen 1.200 und 1.600 Soldatinnen und Soldaten. Die Zahl könnte aber durchaus noch weitaus höher liegen. Einig waren sich die Quellen der Times, dass Russland die Zahl der Kampftruppen reduziert hat. Ein israelischer Beamter erklärte zudem, mehrere russische Kommandeure seien von Syrien in die Ukraine verlegt worden. Zugleich sei die Militärführung in Moskau weniger in das tägliche Management der Operationen in Syrien involviert – einschließlich der militärischen Koordination mit Israel. Das berichtet fr.de.

Putin mit neuer Truppenanordnung? Russland unterstützt Bashar al-Assad in Syrien

Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 ist der syrische Präsident Bashar al-Assad auf militärische Unterstützung angewiesen. Diese erhält er vor allem aus dem Iran und vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russland ist seit den 1970er-Jahren militärisch in Syrien präsent. Putin hatte diese Präsenz 2015 aber mit mehreren Tausend russischen Truppen und Flugzeugen erheblich verstärkt, wodurch sich das Blatt im syrischen Krieg zugunsten Assads wendete.

Irans wachsende militärische Unterstützung für Russland und die zunehmenden russischen Angriffe auf ukrainische Zivilisten haben in den vergangenen Tagen in Israel bereits eine Debatte darüber ausgelöst, ob Israel der Ukraine Waffen liefern sollte. Israel stellt mehrere Luftabwehrsysteme her, die der Ukraine beim Abschuss von Raketen und Drohnen nützlich sein könnten, darunter die Kurzstreckenrakete Iron Dome, die Israel gegen Raketen aus dem Gazastreifen einsetzt, und die Langstreckenrakete Barak 8.

Israel will Ukraine militärische Hilfen gegen Russland zukommen lassen

Ein israelischer Kabinettsminister, Nachman Shai, erklärte diese Woche in den sozialen Medien, die militärische Unterstützung Irans für Russland beseitige „jeden Zweifel daran, wo Israel in diesem blutigen Konflikt stehen sollte“. Es sei „an der Zeit, dass auch die Ukraine militärische Hilfe erhält, so wie es die USA und die NATO-Länder tun.“

Aber Shai spricht nicht für die israelische Regierung. Am Mittwoch (19. Oktober) betonte der Staat, dass es Kiew zwar Frühwarnsysteme zur Verfügung stellen könne, um die ukrainische Zivilbevölkerung vor ankommenden Angriffen zu warnen, Israel aber keine Waffen nach Kiew schicken werde.

Israels Verteidigungsminister Benny Gantz. © Dimitrios Karvountzis via IMAGO

Ukraine wird keine Waffen von Israel bekommen

In einer Erklärung sagte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz: „Israel unterstützt und steht an der Seite der Ukraine, der Nato und des Westens - das ist etwas, was wir in der Vergangenheit gesagt haben und heute wiederholen.“ „Ich möchte betonen, dass Israel aus verschiedenen operativen Gründen keine Waffensysteme an die Ukraine liefern wird“, fügte er hinzu. (mse)