Fraktionschef Bartsch: Linke muss weg von Selbstbeschäftigung

Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linken-Fraktion im Bundestag © IMAGO/Christian Spicker

Der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hofft auf ein schnelles Ende der Debatte um die Bundestagsrede von Sahra Wagenknecht.

Berlin - Der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat ein Ende der Debatte um die umstrittene Bundestagsrede der Abgeordneten Sahra Wagenknecht gefordert. «Wir sind die soziale Opposition im Bundestag und müssen schnellstmöglich weg von der Selbstbeschäftigung und uns auf unsere eigentliche Aufgabe zurückbesinnen», sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). «In Zeiten wie diesen liegt es in der besonderen Verantwortung der Linken, die Interessen der Menschen wahrzunehmen, die unter den Krisen schwer leiden.»

Wagenknecht hatte der Regierung im Bundestag vorgeworfen, einen Wirtschaftskrieg gegen Russland «vom Zaun zu brechen». Sie forderte einen Stopp der wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen, denn Deutschland brauche auf absehbare Zeit Energie aus Russland. Kritiker in der Linken werfen Wagenknecht vor, nicht die Mehrheitsmeinung der Partei zu vertreten. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, trat wegen der Rede aus. Bartsch und der Co-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali wurde vorgeworfen, Wagenknecht für die Rede im Bundestag nominiert zu haben.

Es gab Forderungen nach einem Rücktritt der Fraktionsspitze - Bartsch lehnte den aber ab. Der ehemalige Vorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, ging die Fraktionsführung scharf an. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): «Ich bin stinksauer, weil

wir uns den Sommer über eigentlich berappelt hatten und in den Umfragen wieder bei fünf Prozent oder etwas darüber lagen.» Wagenknechts Rede habe das alte Spiel neu aufgemacht. «Dafür trägt ganz klar die Fraktionsführung die Verantwortung», sagte Riexinger. Weil die Fraktionsführung Wagenknecht nicht in die Schranken weise, führe das zu Erosionsprozessen in beide Richtungen. (dpa)