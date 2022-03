Frank-Walter Steinmeier will Geflüchteten aus der Ukraine zur Seite stehen

Teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier © Britta Pedersen / dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Hilfsbereitschaft der Deutschen für die Flüchtlinge aus der Ukraine gelobt.

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Hilfsbereitschaft der Deutschen für die Flüchtlinge aus der Ukraine gelobt. «Nicht nur die Kinder und Jugendlichen, auch die Erwachsenen, die kommen werden, brauchen unsere Hilfe», sagte Steinmeier am Montag bei einem Besuch des jüdischen Zentrums Chabad Berlin, das sich um rund 100 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus einem Kinderheim in der Ukraine kümmert. «Viele Deutsche helfen und die Hilfsbereitschaft ist auch hier in Berlin ungebrochen», sagte Steinmeier. Bei dem Zentrum würden viele Menschen Essen vorbeibringen oder Geld spenden.

Steinmeier, der von seiner Frau und der Berliner Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) begleitet wurde, betonte: «Wir Deutsche möchten den Geflüchteten, die Opfer des menschenverachtenden Krieges in der Ukraine sind, wir möchten ihnen zur Seite stehen.» Er bedankte sich bei Chabad Berlin und Rabbiner Yehuda Teichtal und sprach von einem großen Einsatz und wichtiger Hilfe. «Dieses hier verdient große Aufmerksamkeit.»

105 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Begleiter aus der jüdischen Gemeinde in Odessa waren nach einer zweitägigen Reise mit zwei Bussen am Freitag in Berlin angekommen. Das jüngste Kind war nach Angaben des Zentrums ein Ende Januar geborenes Baby. Ein Teil der Kinder sind den Angaben zufolge Waisenkinder, andere wurden von ihren Eltern oder anderen Verwandten auf die Reise geschickt. Sie wurden in einem Hotel am Kurfürstendamm untergebracht. (dpa)