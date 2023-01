Deutsche Stiftung Organtransplantation: 6,9 Prozent weniger Spenden als im Vorjahr

Teilen

Organspenden sind im vergangenen Jahr zurück gegangen. © IMAGO / Fotostand

Die Zahl der Organspenden hat 2022 abgenommen.

Frankfurt/Main - Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag in Frankfurt mitteilte, gab es 2022 6,9 Prozent weniger Spenden als 2021. Im vergangenen Jahr haben 869 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet - 64 weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Summe der entnommenen Organe sank demnach von 2905 auf 2662.

Damit gab es in Deutschland 2022 gerade mal etwas mehr als zehn Spender pro eine Million Einwohner. Gleichzeitig stehen rund 8500 Menschen in Deutschland auf den Wartelisten für ein Organ. «Wir stehen bei der Organspende immer noch vor großen Herausforderungen», sagte der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel.

Mögliche Gründe sind laut DSO mit Hauptsitz in Frankfurt am Main die Coronavirus-Pandemie und die daraus resultierenden Krankenstände beim Personal in den Kliniken. Beides habe sich Anfang des Jahres negativ ausgewirkt. Danach hätten sich die Zahlen stabilisiert. «Dennoch stellt sich die Frage, warum es nicht gelingt, die Organspendezahlen zu steigern», sagte Rahmel.

Es sei an der Zeit, «die Organspende endlich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen», sagte Rahmel. Umfragen zeigten immer wieder, dass acht von zehn Bürgern die Organspende befürworteten. Angehörige entschieden sich aus Unsicherheit aber trotzdem häufig dagegen. Hier könne nur Aufklärung etwas verändern - und möglicherweise auch eine Widerspruchsregelung. «Organspende ist gelebte Solidarität, der erste Schritt dazu ist, zu Lebzeiten seine Entscheidung zu treffen», appellierte der in Uslar geborene Rahmel. (dpa)