Deutsche Stiftung Organtransplantation: 8,4 Prozent weniger Spender als im Vorjahr

Die Zahl der Organspender bleibt niedrig. © Thomas Trutschel/photothek.de via IMAGO

Bei der Zahl der Organspender bleibt die Lage angespannt. Bereits zu Beginn des Jahres kam es zu einem unerwarteten Einbruch der Organspendezahlen.

Frankfurt/Main - Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Donnerstag berichtete, liegt die Zahl der Organspender aktuell um 8,4 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die DSO blicke «mit großer Sorge» auf die momentane Situation, hieß es beim Jahreskongress der Stiftung in Frankfurt.

Bis Ende Oktober gab es bundesweit 710 Organspender. Das waren 65 weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Summe der entnommenen Organe, die für eine Transplantation an die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant gemeldet werden konnten, sank von 2420 auf 2178. Der Organmangel habe sich damit im Vergleich zum Vorjahr noch einmal weiter verschärft.

«Nach einem unerwarteten Einbruch der Organspendezahlen um beinahe 30 Prozent im ersten Quartal 2022 haben wir in den letzten Monaten zwar eine gewisse Erholung und Stabilisierung der Organspende erreicht», sagte der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel. «Insgesamt bleibt die Situation allerdings insbesondere für die Patientinnen und Patienten auf den Wartelisten und ihre Angehörigen im höchsten Maße bedrückend.» Gründe für den Rückgang sind nach Darstellung der DSO mit Sitz in Frankfurt die Belastung des Gesundheitssystems durch die Pandemie und der Personalmangel in vielen Kliniken. (dpa)