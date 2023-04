EZB-Präsidentin Lagarde: Zahlungsausfall der USA wäre Katastrophe

Teilen

EZB-Präsidentin Christine Lagarde © IMAGO / Panama Pictures

Trotz des erbitterten Streits um die Schuldenobergrenze rechnet die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, nicht mit einem Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten.

Washington - «Ich kann einfach nicht glauben, dass sie es zulassen würden, dass eine so große, große Katastrophe eintritt, dass die Vereinigten Staaten ihre Schulden nicht bezahlen können», sagte die in Paris geborene Lagarde am Sonntag (Ortszeit) im US-Fernsehen. Sie habe Vertrauen in die USA. «Aber wenn es dazu käme, hätte das sehr, sehr negative Auswirkungen, nicht nur für dieses Land, (...) sondern für die ganze Welt.» Die USA als größte Volkswirtschaft dürften einen Zahlungsausfall nicht zulassen. «Ich verstehe die Politik, ich war selbst in der Politik tätig», fügte sie hinzu. Aber es gebe Momente, in denen das Interesse eines Landes Vorrang haben müsse.

In den USA legt der Kongress in unregelmäßigen Abständen eine Schuldenobergrenze fest und bestimmt damit, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Die Grenze liegt bisher bei rund 31,4 Billionen US-Dollar (rund 29 Billionen Euro). Mittlerweile ist der geltende Schuldendeckel erreicht und das Finanzministerium muss die Reserven anzapfen - denn die USA dürfen nun keine Schulden mehr aufnehmen, um ihre Rechnungen zu begleichen.

Bei den Republikanern im Repräsentantenhaus setzen einige Hardliner bei dem Thema allerdings auf Blockade, eine Einigung mit den Demokraten von Präsident Joe Biden ist nicht in Sicht. Das unabhängige Budgetbüros des US-Kongresses prognostiziert zuletzt, dass zwischen Juli und September ein Zahlungsausfall drohe. (dpa)