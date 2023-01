Fechenheimer Wald: Polizei bittet Aktivisten um friedliches Verlassen

Die Polizei hat am Mittwoch mit der Räumung des Fechenheimer Waldes begonnen © Sebastian Gollnow / picture alliance / dpa

Zu Beginn des Polizeieinsatzes im Fechenheimer Wald hat die Polizei die Umweltaktivisten gebeten, den Wald friedlich zu räumen.

Frankfurt - Die Räumung des Gebiets begann am Mittwochmorgen - Hintergrund ist der geplante Ausbau des Riederwaldtunnels im Zuge der Erweiterung der A66.

«Alle noch im gesperrten Waldstück befindlichen Personen werden angesprochen und bekommen mehrfach die Möglichkeit eröffnet, das Waldstück freiwillig zu verlassen», teilte das Polizeipräsidium Frankfurt mit. Die Beamten setzten dabei auf Deeskalation und Kommunikation. Die Polizei erklärte aber auch, jedes einzelne Baumhaus in dem Wald berge ein Risiko für Leib und Leben. «Die Einsatzkräfte werden kein Risiko zu Gunsten eines schnelleren Einsatzverlaufs eingehen», hieß es.

Wegen der besonderen Einsatzlage bot die Polizei Abgeordneten des Landtages und des Bundestages die Möglichkeit einer Beobachtung vor Ort an. Auch Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Frankfurt sowie kirchlicher Einrichtungen könnten sich in Begleitung von Polizeibeamten in Einsatzbereichen bewegen, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich seien.

Am Dienstag hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die Teilrodung des Waldes im Zuge des Ausbaus der A66 vorgenommen werden kann, nachdem ein Eilantrag der Naturfreunde Deutschlands nach einem Aufschub abgelehnt worden war. (dpa)