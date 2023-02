Klimaaktivisten: Prozess nach Abseilaktion auf A5 gestartet

Eine der angeklagten A49-Aktivistinnen mit ihrer Verteidigerin Waltraut Verleih beim Berufungsprozess 20222.jpg © Jan Huebner

Nach einer spektakulären Abseilaktion auf der Autobahn 5 hat am Freitag die Gerichtsverhandlung für fünf Klimaaktivisten am Amtsgericht Frankfurt begonnen.

Frankfurt/Main - Die Anklage legt den drei Frauen und zwei Männern Nötigung im besonders schweren Fall zur Last. Die zwischen 24 und 31 Jahre alten Angeklagten sollen im Oktober 2020 mit ihrer Aktion die Vollsperrung der im morgendlichen Berufsverkehr besonders stark frequentierten Autobahn nahe des Frankfurter Flughafens verursacht haben. Mit der Aktion demonstrierten sie gegen die Rodungsarbeiten an der Baustelle der A49 im Dannenröder Forst.

Am ersten Verhandlungstag äußerten sich die Angeklagten nicht zu den konkreten Vorwürfen, sondern lediglich zu allgemeinen umweltpolitischen Themen. Nach der Aktion waren sie kurzzeitig in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft ist aufgrund der massiven Folgen von einer «besonders schweren Nötigung» auszugehen. Den Vorwurf eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erhebt die Anklage dagegen nicht. Dazu fehle es an einer konkreten Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers, so der Anklagevertreter.

Das Gericht will den Prozess in der kommenden Woche abschließen. (dpa)