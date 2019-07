Nach Frankfurt: AfD-Abgeordnete verflucht Merkels Geburt - Pocher sieht rot

Der Comedian Oliver Pocher leistet sich auf Twitter einen Schlagabtausch mit der AfD - und springt dabei auch für Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Bresche.

Köln - Der Tod eines Jungen, der von einem Mann am Montag am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen Zug geschubst wurde, hinterlässt die Menschen in Deutschland im Schockzustand. Und auch ängstlicher als zuvor. Der mutmaßliche Täter, ein Mann aus der Schweiz, kommt ursprünglich aus Eritrea.

Nach Frankfurt: Neue Debatte über Ausländerkriminalität - Pocher mischt mit

In den Sozialen Medien hat seine Herkunft auch eine Debatte über Angela Merkels Politik der Grenzöffnung 2015 ausgelöst. Daran beteiligen sich auch Bundestagsabgeordnete der AfD. Unverhoffte Unterstützung erhält die Kanzlerin dabei von Comedian Oliver Pocher - der sich auf Twitter, Instagram und Facebook jetzt öffentlich mit der AfD anlegt. Dafür erntet er nicht nur einen Shitstorm.

Einen Tag nach der Tat am Frankfurter Hauptbahnhof äußerte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer in einer Pressekonferenz über die Hintergründe. Der 40-jährige Verdächtige war in der Schweiz wohl in psychiatrischer Behandlung. Er lebte seit sechs Jahren dort und galt als gut integriert. Seine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland erfolgte demnach legal. Der Innenminister sehe angesichts der legalen Einreise des Mannes keinen Bedarf an ausländerrechtlichen Konsequenzen, sagte Seehofer weiter.

Für Merkel: Comedian Oliver Pocher legt sich nach Frankfurt-Mord mit der AfD an

Noch am Montag hatte Alice Weidel auf Twitter dazu aufgerufen die Willkommenskultur in Deutschland zu hinterfragen. Bereits darauf reagierte Pocher empört. „Die Herkunft des Täters mit dieser Straftat in Verbindung zu bringen, um hier rechtspopulistische Weisheiten zu verbreiten, ist einfach nur dumm und ekelhaft“, antwortet Pocher auf Twitter und teilt den Tweet-Verlauf auf Instagram und Facebook. Schon da gab es viel Gegenwind aus dem AfD-Lager, doch Pocher wehrte sich in mehreren Tweets gegen Beschimpfungen und Vorwürfe. Unter anderem postete er zurück: „Ihr seid auch keine Alternative für Deutschland, sondern einfach nur ein gefühlskalter Abschaum.“

Nur einen Tag später sprang dann auch für die Kanzlerin in die Bresche.

Die Herkunft des Täters mit dieser Straftat in Verbindung zu bringen, um hier rechtspopulistische Weisheiten zu verbreiten ist einfach nur dumm und ekelhaft. https://t.co/RSG5UMeh29 — Oliver Pocher (@oliverpocher) July 29, 2019

Ebenfalls auf Twitter verfluchte nämlich die Bundestagsabgeordnete Verena Hartmann (AfD) am Dienstag „den Tag ihrer (Angela Merkel) Geburt“. Oliver Pocher zeigt sich entsetzt: „Solange solche Abgeordnete, die `den Tag der Geburt von Frau Merkel verfluchen`, im Bundestag für die AfD sitzen, braucht man mit ihnen nicht diskutieren... oder können Sie sich von so einer Beleidigung mal deutlich distanzieren!?“

Solange solche Abgeordneten, die „den Tag der Geburt von Frau Merkel verfluchen“, im BUNDESTAG für die AFD sitzen, brauch man mit Euch nicht diskutieren...oder können Sie sich von so einer Beleidigung mal deutlich distanzieren!? @AfDBerlin @Wollihood https://t.co/EQhvFIGC2E — Oliver Pocher (@oliverpocher) July 30, 2019

Verena Hartmann sitzt seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag. Zuvor hatte sie sich im Bundestagswahlkampf 2017 gegen „eine Willkommenskultur für Menschen aus dem arabischen Raum“ ausgesprochen.

Frankfurt-Mord: Oliver Pocher verteidigt Merkel - und erntet mehr als einen Shitstorm

Für seine Stellungnahmen in den Sozialen Medien erntet Oliver Pocher extreme Reaktionen. Für seinen Post zu Alice Weidels Kommentar begegnet ihm ein Shitstorm. Als „Spinner“, „Lump“ oder „Abschaum“ bezeichnen ihn einige. „Noch ekelhafter ist es, die Wahrheit zu verleugnen und zu tun, als sei im goldenen Käfig alles in Ordnung. Ihren IQ, Herr Pocher, möchte ich wirklich nicht haben - so tief zu sinken, ist übel“, postet ein anderer User.

Noch ekelhafter ist es, die Wahrheit zu verleugnen und zu tun, als sei im Goldenen Käfig alles in Ordnung. Ihren IQ, Herr Pocher, möchte ich wirklich nicht haben - so tief zu sinken, ist übel! — koolmoed (@koolmoed33) July 29, 2019

Für seine Verteidigung von Angela Merkel erntet Pocher neben Kritik aber auch deutliches Lob. „Danke Oli, für deine klaren Statements“, schreibt etwa ein Nutzer. Viele weitere Fans bedanken sich bei dem Comedian:

Verfolge schon den ganzen Tag den Schlagabtausch zwischen AfD-Vertretern und Oliver Pocher. In diesem Sinne ein großes Danke an @oliverpocher für eine Stimme gegen rechte Hetze und Verunglimpfung ganzer Bevölkerungsgruppen! — Kai (@KaiNerlich) July 30, 2019

Endlich traut sich mal ein Promi aus der Deckung , einer der nicht selbst Migrationshintergrund hat , damit unterstützt ganz viele Menschen und auch hier bei Twitter den täglichen Kampf gegen die braune Brut, sowie die Bevölkerung, die unter diesen Undemokraten leiden — Ameisenspion (@Nichttweeterin) July 30, 2019

Angela Merkel ist derweil im Urlaub - und genießt die Auszeit sichtlich bei auch mal mit einem Gläschen Rotwein. Zuvor überraschte die Kanzlerin ein Brautpaar auf der Hochzeit - damit hätte es nicht gerechnet.

