Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann will zurücktreten

Oberbürgermeister Peter Feldmann © IMAGO / rheinmainfoto

Der umstrittene Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD), hat bekanntgegeben, dass er im Januar zurücktreten wird.

Frankfurt am Main in Deutschland - Er werde im Januar beantragen, seine Amtszeit zum Monatsende zu beenden, schrieb Feldmann in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung. "Damit möchte ich der Stadt Frankfurt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen - und die Gelegenheit nutzen, meine Amtsgeschäfte nach nunmehr über zehn Jahren zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen."

Zuletzt hatte die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung vor knapp einem Monat den Druck auf Feldmann erhöht und mit breiter Mehrheit seinen Rücktritt gefordert. Andernfalls sollte in der Sitzung am 14. Juli ein Abwahlverfahren gegen ihn eingeleitet werden.



Die Stadtverordneten hatten allerdings Feldmanns sofortigen Rücktritt gefordert. Das von ihnen angedrohte Abwahlverfahren würde etwa eineinhalb Millionen Euro kosten. Zuletzt war als möglicher Termin für die Entscheidung der Frankfurter Bürger der November im Gespräch.



Im April 2022 hatte Feldmann erklärt, bei der kommenden Wahl 2024 nicht erneut antreten zu wollen. Sein Amt hat Feldmann seit 2012 inne. Ausgangspunkt der seit langem anhaltenden Kritik an Feldmann war eine Korruptionsaffäre bei der Arbeiterwohlfahrt, in der die Staatsanwaltschaft im März gegen den Politiker Anklage erhob.



Außerdem geriet Feldmann wegen sexistischer Äußerungen auf einem Flug zum Europa-League-Finale von Eintracht Frankfurt nach Sevilla unter Druck. Kritik gab es auch an seinem als selbstgefällig bewerteten Verhalten beim Empfang der Frankfurter Mannschaft nach ihrem Erfolg.

Seine Ankündigung zum Rückzug verband Feldmann mit einer Auflistung von politischen Erfolgen, die er seinem eigenen Tun zuordnete. "In meiner Amtszeit als Oberbürgermeister ist Frankfurt sozialer, ökologischer und moderner geworden", erklärte der Sozialdemokrat.



Gleichzeitig appellierte er, mit seiner Rücktrittsankündigung auch die Grabenkämpfe wieder zu beenden. "Gehen wir wieder aufeinander zu, hören wir uns zu und verlassen wir die ausgetretenen Pfade der Schuldzuweisung und der personalisierten Vorwürfe." Feldmann hatte in den vergangenen Wochen sämtlichen Rückhalt verloren, auch seine eigene Partei wandte sich von ihm ab.



Der Vorsitzende der Frankfurter SPD, Mike Josef, begrüßte Feldmanns Rücktrittsankündigung. "Damit geht der Oberbürgermeister auf die berechtigte Kritik an seiner Person ein - Frankfurt kann sich endlich mit ganzer Kraft auf die wichtigen Themen der Zukunft konzentrieren."

Der Generalsekretär der hessischen CDU, Manfred Pentz, nannte Feldmanns Erklärung eine Unverschämtheit. "Die vielen Vorwürfe, Fehltritte und sein zweifelhaftes Amtsverständnis hätten einen Rücktritt schon längst zur Folge haben müssen - das Selbstbild von Peter Feldmann ist Lichtjahre entfernt von der Realität um ihn herum." Auch die Wahl des Zeitpunkts für den Rücktritt sei ein Zeichen dafür, dass es Feldmann nicht um die Menschen in Frankfurt, sondern lediglich um sich selbst gehe. ran/cfm