Nato-Generalsekretär weist ukrainische Forderung nach Streumunition zurück

Frankreich beginnt in nächsten Tagen mit Lieferung erster leichter Kampfpanzer an Ukraine

Sebastien Lecornu © Julien Mattia / Le Pictorium / IMAGO

Nach Angaben des Pariser Verteidigungsministeriums will Frankreich in den nächsten Tagen mit der Lieferung von AMX-10-Panzern an die Ukraine beginnen.

Paris in Frankreich - Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Schützenpanzern vom Typ AMX-10 stehe „kurz vor dem Abschluss“, die Lieferung werde „bereits Ende kommender Woche“ beginnen, sagte Verteidigungsminister Sébastien Lecornu in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung „Le Parisien“.

Zur Zahl der Panzer, die Paris an Kiew liefert, machte Lecornu zunächst keine Angaben. Er wolle Russland diese „strategisch wichtige Information“ nicht geben, sagte der Verteidigungsminister. Die AMX-10-Lieferung dürfte demnach rund um den ersten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar erfolgen.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte Anfang Januar der Lieferung von AMX-10-Schützenpanzern an die Ukraine zugestimmt. Eine Lieferung von Kampfpanzern hat Frankreich Kiew aber anders als Deutschland bisher nicht zugesagt.

Zu einer möglichen Lieferung von Kampfjets, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Nachdruck fordert, sagte Lecornu dem „Parisien“, es gebe zwar „kein Tabu“. Die „logistischen und praktischen Fragen“ dabei seien jedoch komplex. Der Verteidigungsminister schloss zudem nicht aus, dass Paris ukrainische Piloten ausbildet. Großbritannien hat bereits angekündigt, Piloten der ukrainischen Luftwaffe auszubilden.



Lecornu verteidigte die grundsätzliche Dialogbereitschaft Frankreichs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Paris werde seine Gesprächskanäle offen halten, „wo immer dies nützlich ist“. Diese Haltung entspreche der Rolle einer „Macht wie Frankreich“ - gerade angesichts der Tatsache, dass Putin den Krieg gegen die Ukraine „im Schatten seiner nuklearen Abschreckung“ führe.



Frankreichs Präsident Macron hatte in einem am Samstag veröffentlichten Interview betont, er wolle zwar, dass Russland in der Ukraine scheitere. Es sei jedoch nicht Frankreichs Ziel, Russland zu „vernichten“. se/cp

Nato-Generalsekretär weist ukrainische Forderung nach Streumunition zurück

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Forderungen aus der Ukraine nach Streumunition und Phosphor-Brandwaffen klar zurückgewiesen. „Wir liefern Artillerie und andere Arten von Waffen, aber keine Streubomben“, sagte Stoltenberg am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz den Sendern RTL und ntv. Auch Bundespolitiker von Grünen und Linken wandten sich klar gegen das Ansinnen der Ukraine. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verwies auf das internationale Recht.



Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter sagte RTL und ntv, diese Forderung aus der Ukraine sei „unklug“ und entstehe aus der Verzweiflung, dass „das, was versprochen wird, nicht ausreichend umgesetzt wird“. Ein Beispiel dafür sei die Lieferung von Leopard-Panzern. Auf die Frage, ob an dieser Stelle ein Stoppschild nötig sei, sagte Hofreiter den Sendern: „Ja selbstverständlich.“ Nur weil die Ukraine etwas fordere, müsse es nicht umgesetzt werden. „Die Ukraine fordert alles. Diese Forderung halte ich für falsch.“



Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verwies auf die Grundsätze des internationalen Rechts. Auf eine Frage zur ukrainischen Forderung nach Streumunition sagte sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die Ukraine verteidige ihre Freiheit und die europäische Friedensordnung, „und dabei unterstützen wir sie“. Gleichzeitig betonte Baerbock: „Uns leitet dabei unsere europäische Friedensordnung, uns leitet die Charta der Vereinten Nationen, uns leitet das humanitäre Völkerrecht.“ Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte zu der Forderung, er sei darauf nicht angesprochen worden.



Linken-Chefin Janine Wissler erklärte, die Forderung der Ukraine müsse „scharf zurückgewiesen werden“. „Wer solche Waffen liefert, kann niemals beanspruchen, damit das Völkerrecht zu verteidigen oder legitime Hilfe zur Landesverteidigung zu leisten“, betonte sie.



Streumunition ist international geächtet. Sie setzt in der Luft dutzende kleinere Sprengsätze frei, die sich über ein Gebiet von hunderten Quadratmetern verteilen und wahllos Menschen töten oder verletzen. Russland wird vorgeworfen, in der Ukraine auch Streumunition einzusetzen.



Deutschland und die meisten anderen europäischen Länder gehören zu den rund 110 Unterzeichnerstaaten des Oslo-Übereinkommens, das den Einsatz und Transport, die Produktion und Lagerung von Streubomben untersagt. Russland und die Ukraine, aber auch die USA sowie mehrere EU-Staaten und Länder des westlichen Balkan haben das Abkommen bisher nicht ratifiziert.



Der frühere Box-Weltmeister und Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitaly Klitschko, Wladimir Klitschko, sagte hingegen den Sendern RTL und ntv zur Forderung nach Streumunition, es gehe darum, „den Krieg zu stoppen, was auch immer das ist, welche Mittel auch immer das sind“. gt/cp