Frankreich: Gegner der Corona-Vorgaben – Trucker Demo in Paris auf kanadische Art

Teilen

Es wird zu einer Sternfahrt in der kommenden Woche aufgerufen © Hans Lippert / Archiv

Gegner staatlicher Corona-Vorgaben mobilisieren in Frankreich zu einer Trucker-Demo nach kanadischem Vorbild.

Paris - Gegner staatlicher Corona-Vorgaben mobilisieren in Frankreich zu einer Trucker-Demo nach kanadischem Vorbild. Aufgerufen wird in den sozialen Medien zu einer Sternfahrt mit Lastwagen im Laufe der kommenden Woche nach Paris. Ziel des sogenannten Convoi de la Liberté (übersetzt: «Konvoi der Freiheit») ist ein gebündelter Protest am 12. Februar in der französischen Hauptstadt, auch von einer anschließenden Weiterfahrt nach Brüssel ist die Rede. Einer entsprechenden Facebook-Gruppe haben sich bereits mehr als 190 000 Menschen angeschlossen.

In Kanada hatte ein Konvoi aus Hunderten Lastwagen nach tagelanger Fahrt am vergangenen Wochenende die Hauptstadt Ottawa erreicht. Bei Demonstrationen dort gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften wurden Tausende Teilnehmer gezählt. Gegenstand der Proteste waren zunächst Impfvorschriften für Lkw-Fahrer und danach die staatlichen Pandemiebeschränkungen insgesamt.

Im Fokus der Kritik stehen auch in Frankreich verschärfte Regeln für nicht und nicht vollständig Geimpfte. Seit dem 25. Januar können diese nur noch eingeschränkt am öffentlichen Leben teilnehmen. Für Fernreisen in Zug und Flugzeug, für den Besuch von Cafés und Restaurants sowie im Kino und bei Veranstaltungen wird der sogenannte «Pass Vaccinal», ein Impf- und Genesungsnachweis verlangt. Die seit dem Sommer jeden Samstag organisierten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen brachten zuletzt aber immer weniger Menschen auf die Straße. Neun von zehn Erwachsenen in Frankreich sind geimpft. Die Corona-Lage verbesserte sich zuletzt, die Infektionszahlen gehen zurück. (dpa)