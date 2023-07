Nach tödlichem Polizei-Schuss in Frankreich: Viel mehr Spenden für den Täter als für das Opfer

Von: Judith Goetsch

Teilen

Am 27. Juni wird der 17-Jährige Nahel M. bei einer Verkehrskontrolle getötet. Die Spendenaktion für den Polizisten Florian M., der den tödlichen Schuss abfeuerte, steht in der Kritik.

Nanterre - Über die Plattform GoFundMe hat der bekannte französische Rechte Jean Messiha eine Spendenaktion für den mutmaßlichen Todesschützen im Fall des Jugendlichen Nahel M. initiiert. Fast 1,5 Millionen Euro waren dabei bis Dienstagabend (4. Juli) zusammengekommen. Messiha ist ehemaliger Berater Marine Le Pens, Unterstützer des rechtsextremen Politikers Éric Zemmour und Mitglied in dessen Partei „Reconquête“, auf Deutsch „Rückeroberung“.

Nahel M. war von einem tödlichen Schuss aus nächster Nähe getroffen worden, als er versuchte, einer Polizeikontrolle davonzufahren. Nahels Mutter geht von rassistischen Beweggründen des Polizisten aus.

Der mutmaßliche Schütze Florian M. sitzt inzwischen in Untersuchungshaft und ist des Totschlags angeklagt. Im Beschreibungstext zur Spendenaktion verteidigt Messiha den Polizisten dennoch. Dieser habe „seine Arbeit gemacht“ und zahle dafür jetzt den „ultimativen Preis“. Messiha rief außerdem zu Unterstützung für Florian M. und „all unseren Ordnungskräften“ auf. Seit dem Tod von Nahel M eskaliert die Gewalt in Frankreich weiter.

Trotz Kritik - Die Spendenaktion läuft weiter

Der Spendenaufruf und die starke Resonanz sorgen für Empörung. Die linke Politikerin Mathilde Panot nannte die Aktion auf Twitter eine „Schande“ und „Beleidigung für Nahels Andenken und für alle Opfer von Polizeigewalt“.

Die Plattform GoFundMe lehnt Forderungen nach einem Stopp der Spendenaktion ab. In einem Statement gegenüber Euronews heißt es, der Spendenaufruf sei „nach aktuellen Vorgaben“ regelkonform. Auf der Plattform ist es laut Nutzungsbedingungen eigentlich verboten, Geld für „die rechtliche Verteidigung von vermeintlichen Finanz- und Gewaltverbrechen“ zu sammeln. Im Fall von Florian M. ginge das Geld aber nicht direkt an ihn, sondern seine Familie.

Rassistische motivierte Spenden?

Im Vergleich zur umstrittenen Spendenaktion von Jean Messiha hat der Aufruf von Nahels Familie weniger Erfolg. Bisher wurden unter 200.000 Euro gespendet, berichtet LeMonde. Solche Diskrepanzen fallen öfter auf. Als in den USA der schwarze Jordan Neely von einem Veteranen in der New Yorker U-Bahn erwürgt wurde, erhielt der Täter ebenfalls mehr Spenden als die Angehörigen des Getöteten.